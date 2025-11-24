為周子瑜飛台灣！16歲南韓鐵粉獲2優待 驚呼：子瑜通行證太厲害

周子瑜出道10年，首次帶著TWICE成員來台開演唱會。（圖／讀者提供）

周子瑜所屬韓國女團TWICE來台舉辦演唱會，一名周子瑜的16歲韓國鐵粉也飛來高雄，該名鐵粉在社群平台表示，來台過海關和搭計程車時，都因為子瑜的關係獲得優待，讓他驚呼「子瑜通行證真的太厲害了」，不過此次TWICE演唱會為全場實名制，這名鐵粉的票是透過台灣朋友購買，最後因拿不出身份證件，被擋在門外無法入場，留下遺憾。

TWICE前兩天在高雄舉辦演唱會，是周子瑜出道10年首度帶著成員回台開唱，不只台灣粉絲相當驚喜，也有國外粉絲為了看演唱會特地搭機來台。

廣告 廣告

一名周子瑜的南韓鐵粉在社群平台「X」上分享，22日抵達高雄機場時，在海關被詢問應援包包裡面裝的是什麼東西，結果海關打開一看發現裡面有周子瑜的照片，態度瞬間變親切許多，還很快速的放他離開，讓他驚呼周子瑜的臉蛋根本是「國民通行證」。

原PO還指出，搭計程車前往演唱會現場時，因為交通阻塞太嚴重，司機竟直接把跳表關掉，讓他再度感嘆「子瑜通行證真的瘋了，我愛高雄，這裡是我的第2個故鄉」。

貼文被網友翻譯成中文後引起討論，不少網友笑說「台灣應該沒有人不認識我們子瑜」、「高雄很多司機大哥人都很好」、「我在韓國也遇過類似狀況，司機因為塞車直接關掉跳表，然後跟我說通常都是多少錢，最後也只收那個價錢，但其實關掉機器時的錢就已經超過了，讓我省很多錢」。

不過根據原PO後續更新，他的演唱會門票是透過台灣友人購買，而此次TWICE演唱會為「全場實名制」，需出示實體證件才能入場，他因此被擋在門外無法看演唱會，留下不小的遺憾，也讓他感嘆說「沒想到韓國都不做的身分驗證，在台灣居然徹底實施」。

更多中時新聞網報導

肺動脈高壓恐猝死 不建議懷孕

翁倩玉驚喜遇見15歲自己

連晨翔新手爸 變炫娃魔人