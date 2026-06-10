「為和平先丟核彈」? 俄議員認戰局失控遭噤聲 俄股崩跌蒸發3兆盧布

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俄羅斯聖彼得堡立法議會議員維克托・彼得羅夫（Viktor Petrov）在公開場合呼籲對烏克蘭動用核武器，聲稱此舉能迫使基輔當局簽署和平協議、結束衝突。圖為俄國白楊-M洲際彈道飛彈（RT-2PM2 Topol-M）。 圖：翻攝自微博（資料照）

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭持續延燒之際，俄羅斯政壇近日再度出現引發爭議的激進言論。俄羅斯聖彼得堡立法議會議員維克托・彼得羅夫（Viktor Petrov）在公開場合呼籲對烏克蘭動用核武器，聲稱此舉能迫使基輔當局簽署和平協議、結束衝突。不過，他在演說中坦承戰事「並未按照計畫進行」，相關發言隨即遭到打斷，麥克風也被關閉，引發外界關注。

根據流出的演說內容，彼得羅夫向在場議員表示：「你們應該向俄羅斯總統請願，開始使用核武器打擊班德拉與盧基維奇的支持者，這將促使烏克蘭領導層簽署和平協議並結束衝突。」相關言論一出立即引發爭議。

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更引人注意的是，彼得羅夫同時承認俄軍在烏克蘭的軍事行動未能如預期推進，與俄羅斯總統普丁持續強調俄軍取得重大進展的官方說法形成鮮明對比。外界認為，這番罕見表態反映部分親克里姆林宮人士對戰爭前景的焦慮與挫敗感。

俄羅斯聖彼得堡立法議會議員維克托・彼得羅夫（Viktor Petrov）在公開場合呼籲對烏克蘭動用核武器。 圖:翻攝自X

就在政治層面傳出不尋常聲音之際，俄羅斯金融市場也持續承壓。莫斯科交易所指數近日跌至 2484 點，創下近六個月來最低水準，較今年 3 月中旬高點已下跌約 15%，並連續第 13 週收盤低於開盤價。

俄羅斯多家能源與大型企業股價同步走弱，其中天然氣巨頭 Gazprom 股價下跌 0.1%，石油公司 Rosneft 重挫 2%，Lukoil 與 Novatek 均下跌 0.7%，Rostelecom 則下滑 1.3%。俄國最大能源控股公司 RusHydro 因警告可能面臨債務交叉違約風險，股價單日暴跌 10%；大型房地產開發商 Samolet 股價更在短短一個月內重挫 30%。

統計顯示，自今年初以來，俄羅斯股市總市值已蒸發約 3 兆盧布，若與俄烏戰爭爆發前相比，累計損失更高達 13 兆盧布。

分析人士指出，戰爭長期化、西方制裁持續以及俄國經濟結構性問題，正逐漸削弱投資人信心。隨著官方宣傳與市場現實之間的落差擴大，俄羅斯經濟所面臨的壓力也愈發明顯。

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