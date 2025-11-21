為商而生的地產平台…PickPeak明年第一季上架，商圈分析簡單看！這群人為何想催生它？

2024年土地與商用地產為4027億，其中31%是商業不動產。商業不動產的需求龐大，企業卻一直無法獲得第一手資訊。看好商機，方睿科技推出「純粹為商而生的地產平台」PickPeak，預計於明年第一季上架。

希睿創新置業總經理蔡焦緯表示，30年前查看企業訊息要看黃頁，20年前用雅虎奇摩，10年前用Google，現在小孩用ChatGPT，證明時代不停改變。

商業不動產資訊不透明 用AI整合

方睿科技表示，在商用不動產市場，資訊並不透明，現已用AI整合台北市上千棟商用大樓資料，彙整50多個產業與區域指標，包括：產業、總經、人口、圖資、都市計畫、土地使用、建築認證…等，提供客戶查看。

PickPeak使用介面如同住宅版的樂居或591，以簡單、明瞭、易懂的方式，解析商業大樓訊息。

蔡焦緯舉例，網頁提供「商圈分析」，包括：重點企業分佈（500強、2000大企業）、公共建設、重大開發、興建中的大樓、交通、環境，以及企業最關心的商圈價格資訊等，更快速的提供正確的資訊。

▲即將推出的PickPeak平台。圖／彭蕙珍攝

完成1億募資 提供更專業資訊

方睿科技執行長吳健宇表示，方睿科技成立後，以 AI × Data，在短短數月內完成1億元天使輪募資，代表資本市場對團隊與技術實力的信任。

過去，商用地產在開發的過程中，開發商普遍面臨市場資訊分散，導致彙整資料時間耗時費工、決策依賴少數專家顧問經驗等困境。

尤其不動產開發常以事件驅動，也就是有案件進入才開始從建物與土地資訊、區域市場租金、商用不動產分布、產業聚落與產業變動趨勢進行資料收集與分析。同時，資料來源零碎，彙整耗時費工，壓縮時間，導致最需溝通討論之產品決策階段無充分時間進行討論。

他指出，近2年隨著企業規模重整與科技業遷移潮，商用地產市場的供需結構正在快速重組，「商業地產和住宅市場以居住為需求最大的不同在於，要更精準的判斷區域發展與產業成長動能，在做決策時若是沒有即時且全面性資料和數據支撐，容易錯失良機與誤判投資方向。」

初步以北部為主 明年走向全台

PickPeak的推出目的，是要解決商業不動產的困境。初步資料建立以北部為主，短期內將資料陸續拓展到中部，2026年走向全台。

方睿科技不動產知識創新中心總監曾凡綱說明：「當市場趨勢與資訊能被逐一結構化、區域潛力能被合理分析與預測，銷售策略就能從感覺變成科學，這也是我們想帶給商用地產的轉變。」





