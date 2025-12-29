為喚起社會對偏鄉教育關注 蔡依林為國泰世華「大樹計畫」公益獻聲
▲「大樹計畫」長期支持偏鄉學校發展特色教育，讓孩子們有機會在球場上追逐夢想。
國泰世華銀行自2004年啟動「大樹計畫」，22年來始終致力於縮短偏鄉教育資源差距，讓每位孩子都能安心成長、勇敢追夢，更有機會站上國際舞台。近日，國泰世華再度釋出「大樹計畫」最新公益形象影片，由華語天后蔡依林溫暖獻聲，以深刻旁白講述計畫理念，「這筆捐助不是在小小肩膀加諸外界的期待，而是讓偏鄉孩子對自我未來有所期待」，藉此喚起社會對偏鄉教育的關注。
國泰世華成立「大樹計畫」的初衷，是希望為偏鄉學童提供更多教育資源與機會。補助的目的，不僅讓學童能無後顧之憂專注課業，更鼓勵他們透過運動、音樂、舞蹈等多元活動探索自我，並藉由比賽建立信心、發掘潛能。國泰世華期盼透過這項計畫，為社會帶來更多正面效益，培育未來人才，讓每個孩子都能享受學習的樂趣及自我成就。此次特別邀請蔡依林公益獻聲，不僅展現音樂人對社會的深度關懷，更以實際行動為偏鄉學童發聲，喚起社會支持大樹計畫，為偏鄉教育提供更多資源，讓每位孩子對未來有所期待。
至目前為止，「大樹計畫」已投入超過新台幣3.5億元，扶助逾30萬名弱勢學童，涵蓋獎助學金、課後輔導、營養午餐、運動訓練與國際賽事補助等多元面向，遍及全台10縣市，今(2025)年捐款總額更提升至2,200萬元，展現企業長期深耕教育的承諾。國泰世華認為，「大樹計畫」不僅是教育資源的補給，更是社會正向力量的推動者，透過企業支持培育下一代多元人才，讓每個孩子都能勇敢追夢，進而帶動社會共好。
此次影片主角來自臺東，成軍於2016年的豐田國中足球隊，成立初期雖然資源不足，但憑著努力不懈練習的堅毅態度，分別在多場賽事獲得佳績。近年來，「大樹計畫」也支持豐田國中足球隊參與多場足球賽事，盼讓選手們透過比賽累積寶貴經驗，並享受運動的樂趣，從中培養自信與團隊精神，開啟更多未來可能。
國泰世華相信，音樂能打動人心，公益能改變社會。過去一年，國泰世華不僅支持音樂藝文活動，更與華語樂壇巨星攜手，將舞台上的光芒延伸到偏鄉角落。藉由藝人們的真摯嗓音為「大樹計畫」獻聲，讓社會聽見偏鄉孩子的故事，公益支持在社會擴散，也期盼藉由藝人公益獻聲，號召更多民眾響應「大樹計畫」。民眾可透過基金會官網進行單筆捐款、定期定額，或使用信用卡回饋點數「小樹點」折抵捐款，讓每一份支持成為孩子邁向未來的助力。
