為喬債護女友「國道跳車」！警方「不介入」原因曝…但這原因法辦跳車男

國道跳車的洪姓男子涉公共危險罪，遭警方依法送辦。（圖／翻攝爆料公社）

國道一號高雄楠梓路段28日發生一起驚險事件，一輛行駛在中線的自小客忽然跳出一名男子，造成其他車輛差點反應不及撞上，甚至為了閃避險些翻覆，後來經過警方抽絲剝繭後，釐清跳車的洪男當時因債務糾紛，被前女友夥同其他2男帶往嘉義找現任女友「喬債」，但經調查後發現同車男女都沒有強暴脅迫行為因此不介入，但洪男跳車已造成公共危險罪，除依法送辦外，還要開罰3000元到6000元罰鍰。

國道五隊指出，自小客車跳的民眾為洪姓男子，28日駕車到左營地區向徐姓女子協商債務，案發時車內共有1女3男，其中洪男於國道中跳車後，再翻越護欄後離開，全車關係人都已到案說明。

警方調查，車內4人因債務糾紛同車北上，但過程中洪男未受強暴、脅迫，因此純屬民事糾紛、警方不介入，但洪男在國道跳車行為涉及公共危險部分將依法偵辦，並依道路交通處罰條例第33條第4項規定，開罰新3000元到]6000元罰鍰。



警方表示，高速公路跳車行為極度危險，跳車等同於讓身體直接承受巨大撞擊力，可能導致嚴重的骨折、內出血甚至死亡，此舉不僅威脅跳車者本人的生命安全，也會對其他無辜駕駛造成嚴重驚嚇或連環追撞的風險，遇到緊急情況，請務必保持冷靜，並等待車輛安全停靠路肩後再尋求協助，切勿在行駛中做出危險舉動，生命寶貴，請勿以身試險。

