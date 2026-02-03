為國共論壇開記者會？賴清德回「讓國人對比」：攜手日美走向全世界、還是鎖進中國二次西進「哪個對台灣經濟有利？」

國共論壇今（3）日登場，總統賴清德上午則在總統府召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，他在媒體提問時強調，今天的記者會並非為了國共論壇而開，但剛好可以讓國人對比，要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國，去推動所謂的二次西進，「哪一個對台灣經濟發展比較有利？」

媒體問及，這是台美EPPD第六年，選擇在總統府特別以記者會公佈的意義是什麼？而國民黨在中國參加國共論壇，對兩岸交流有沒有信心？美國參議員蘇利文批評在野黨削弱國防開支，無異於玩火？

賴清德回應，今天他召開記者會有幾個重點。第一，台美的EPPD固然是第六次，但今年是第一次主談人面對面實體進行對話，代表台美的經貿夥伴關係進入新的階段，尤其是不畏暴風雪如期舉行，也代表台美雙方對於後續深化台美經貿夥伴關係的決心。

第二，賴清德表示，此次對話成果豐碩，台灣跟美國在這次的對話當中，簽署了矽盛世宣言，以及台美經濟安全合作聯合聲明，當然也完成了後續許多項目的進一步合作計劃，這代表後續台美的經貿產業的合作，會更進一步地深化，也代表台灣跟美國會攜手走進世界。

第三，賴清德表示，立足台灣、布局全球、行銷全世界是台灣的國家經濟戰略，這次EPPD談判結果有助於台灣在這一條路線上會走得更穩更遠，會帶給台美雙方一個豐厚的經濟發展成果。

賴清德接續指出，至於剛剛提到國共論壇，在野黨有他們的主張，也有他們的路線，這幾年來台灣的經貿路線，就是他剛剛提到的立足台灣、布局全球、行銷全世界，從蔡總統到現在，跟台美簽訂21世紀貿易倡議，最近也談完了對等關稅以及簽署投資協定，現在EPPD對話已經完畢，也有許多成果。

賴清德進一步說明，如果看得更遠，最近也跟日本簽訂台日數位貿易協定，之前跟英國簽訂提升台英貿易夥伴倡議，也跟東南亞國家陸續更新、洽簽新的協定，這表示台灣這十年來，國家經濟路線很穩健、一步一步在推廣，讓台灣產業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓經濟可以成為日不落國，不管太陽在什麼時候、什麼地方升起，都可以照到台灣的企業。

賴清德強調，今天的記者會並非刻意為了國共論壇而開，但剛好可以讓國人做對比，到底我們要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國，去推動所謂的二次西進？哪一個對台灣經濟發展比較有利，可以讓國人做一個清楚的辨識。

賴清德最後說，如果國人能清楚辨識，從去年經濟成長率、蔡總統八年經濟成長率、到馬前總統八年成長率，「到底孰優孰劣，應該會看得更清楚。」

（圖片來源：放言記者拍攝）

