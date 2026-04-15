為國定古蹟添詩意、童趣 台南水道8座公共藝術揭幕

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自來水公司建置8座公共藝術，《水語森林》最大型。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕列入國定古蹟的台南山上花園水道博物館，已超過百年，自來水公司投入2500萬元建置8座大小公共藝術，為深具文化傳承的歷史場域，增添詩意與童趣，打造新的觀光亮點，今天熱鬧開幕。

自來水公司董事長李嘉榮率員出席揭幕儀式，顯見對台南水道轉型發展的重視，南市副市長葉澤山等地方各界到場共同見證。李嘉榮表示，台南水道是百年前提供民生用水的重要場域，功成身退後，水公司移撥給台南市，在文化局用心整理、經營下，已是國內知名的水資源遊憩景點，遊客絡繹不絕。

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李嘉榮說，首度規劃裝置藝術作品進駐台南水道，且一口氣打造8座，展現該園區的特殊歷史性，也強化與市府的連結，讓博物館不僅是靜態保存的文化資產，更成為可以被感知、體驗的公共美學場域。

葉澤山提到，公共藝術的導入，博物館從歷史場域轉型為兼具教育、休憩與文化等體驗的複合空間，讓水的故事在不同世代之間流動，城市永續發展。

創作團隊在透過細緻觀察場域特質後，將水、自然、工程記憶等，轉化為具象，又有詩意、童趣的藝術語彙。設置於核心圓環的《水語森林》是最具代表性的大型的創作，延續昔日老榕樹所承載的庇蔭與聚合記憶，以雲霧、垂落結構重塑空間情感，讓場域精神得以延續並轉化，寓意十足。

另外，《雨落之葉》、《光之柱》、《唧筒象》、《幫浦豬》、《水錶壺》、《淨水蛙》與《夢小徑》等作品，分布於園區各節點，串聯行走動線與視覺體驗，讓藝術成為引導感知的媒介。

自來水公司在台南山上花園水道博物館建置8座公共藝術，熱到開幕。(記者吳俊鋒攝)

自來水公司在台南山上花園水道博物館建置8座公共藝術，《唧筒象》造型可愛。(記者吳俊鋒攝)

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