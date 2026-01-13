為國爭光 宜蘭子弟江巧羽為臺灣摘下聽障奧運羽球銅牌

▲林茂盛代理縣長頒獎表揚宜蘭子弟江巧羽為國爭光。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣籍羽球好手、目前就讀國立清華大學碩士班的江巧羽選手，代表國家參加「2025年達福林匹克運動會（聽障奧運）」，在強敵環伺的羽球混合團體項目中展現精湛球技，成功勇奪銅牌殊榮。為表彰其優異表現，林茂盛代理縣長今(13)日接見江巧羽選手，對於她為國爭光、榮耀宜蘭的傑出成就給予高度肯定與祝賀。

林茂盛代理縣長表示，江巧羽選手能夠在課業與訓練兩頭燒的情況下，依然保持高昂的鬥志，在國際體壇最高殿堂奪下獎牌，實屬不易，是名符其實的「宜蘭之光」。他指出，江巧羽不僅是清華大學的高材生，更克服聽覺上的障礙，將阻力化為助力，在球場上展現出不服輸的韌性，這份精神令人動容。他勉勵江巧羽持續精進球技，保持這份熱情與初衷，未來在人生的道路上繼續挑戰自我，成為年輕學子的最佳榜樣。

▲林茂盛代理縣長頒獎表揚宜蘭子弟江巧羽為國爭光。

江巧羽選手於分享得獎感言時表示，能夠代表臺灣出賽，並奪得聽奧團體銅牌，對她而言是一份珍貴的肯定。多次國際賽的歷練，讓她深刻體會到每一步前進都來之不易。近兩年投入研究所，專注於運動科學與大腦認知神經心理學的學習與研究，也逐漸找到結合運動與專業、持續推動聽障運動發展的方向。這次的成績，不僅來自長期的累積與團隊合作，更承載著許多不為人知的努力與堅持。她期盼透過這次表現，讓更多人看見聽障運動員的實力，並衷心感謝一路栽培的羽球教練及始終支持她的家人。

宜蘭縣政府長期以來致力於推動全民體育，並特別重視身心障礙運動員的權益與發展。透過積極改善運動場館設施、提供參賽補助及完善績優選手獎勵機制，縣府期盼能成為選手們最堅強的後盾，打造更友善、優質的運動訓練環境。未來，宜蘭縣政府將持續深耕基層體育，發掘並培育更多具潛力的優秀選手，讓宜蘭的體育發展向下扎根、向上開花結果，讓更多宜蘭子弟能在國際舞台上發光發熱。(照片記者林明益翻攝)