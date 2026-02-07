為國爭光！草爺半年「收藏超過200輛車」 3月赴東京比賽

草爺斥資七位數，舉辦第一屆「神行盃國際四驅車大賽」。（紅心字會提供）

由草爺、柯大堡共同發起的第一屆「神行盃國際四驅車大賽」將於2月20、21日，也就是春節初四、初五在桃園護國宮登場。草爺今（7日）率工作團隊進行預演，把長達5000公尺的四驅車軌道於廟埕架設完成，更值得一提的是，比賽將以電競直播的模式進行轉播，尾聲再加入百萬煙火施放，草爺對此興奮直呼：「這是台灣的第一次！」

草爺去年7月拍攝頻道，想拍一些「回憶殺」主題時，重溫四驅車舊夢，沒想到竟點燃了熱情和行動，跑遍全台有四驅車的店家，透過拜訪玩家、加入社團研究交流，藉此提升自我技法，收藏超過200輛四驅車，「我還四處參加比賽，組團出國比賽，3月份還將前往日本東京參加四驅車春季盃大賽」。

草爺在天公爐前設計轉換道，象徵透過神明加持轉運。（紅心字會提供）

談起四驅車，草爺表示，迷你四驅車是於1982年起，掀起全球模型製作風潮。他小時候最期待的，就是放學後去玩具店、書局，「門口總是架起一圈軌道，看著各式各樣的四驅車，我們能夠自由改裝，感受那種追求速度與夢想，同時也渴望擁有的夢幻收藏，這真是相當難忘的童年回憶。」

草爺豪砸7位數精心設計比賽軌道，安置於廟埕、登殿階梯、龍柱、石獅等一氣呵成，更巧思規劃於天公爐前，設置轉換道，象徵透過神明加持轉運，充分展現四驅車競技、親子互動與太子爺信仰與廟方地景結合。

第一屆「神行盃國際四驅車大賽」於春節初四、初五在桃園護國宮舉行，由郭鬼鬼、柯大堡主持。參賽者將通過「鑽轎底」的方式，一開賽即可獲得神明庇佑，趨吉避凶；接著通過四驅車競速，在馬年感受到一馬當先，馬力全開的祝福；在天公爐前進行轉換，完成神明加持、圓滿轉運。

被草爺推坑，一起玩四驅車的柯大堡也為了「神行盃」寫歌〈瘋狂四驅〉。柯大堡說，他僅花4天就從創作到製作一氣呵成，「男人不管幾歲，心裡都住著一個玩車的男孩，我們把這份熱血帶回廟宇，讓神明也一起瘋！」

草爺也說，第一屆「神行盃國際四驅車大賽」為春節走春提供嶄新的文化選項，也為新的一年討個順勢向前的好彩頭，大小朋友在廟埕體驗四驅車競技與祈福，用速度迎接開春順利、好運一路向前的新一年。

