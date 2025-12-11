為國產鮮奶找出路 11道起司中西烹調首公開

（中央社記者汪淑芬台北11日電）農業部幫國內鮮奶找出路，發現高附加價值固態乳品是努力方向，委託食品工業研究所分析未來發展，並結合餐飲業者首次推出11道用國產起司烹調的中西料理。

財團法人食品工業發展研究所昨晚在台北101的「饗 A Joy」餐廳舉辦國產乳品創意料理暨平台發布餐會，首度公開以國產起司、奶油、鮮奶油製作的11道中西式料理，推廣用國產鮮奶製成的固態乳品人菜。

農業部畜牧司長李宜謙說，少子化及替代飲品多元的影響，大環境下讓鮮奶市場消費產生限制，其實國產乳品的品質非常高，不輸歐美，農業部一直在思考除了製成鮮奶、保久乳外，如何開發其他產品，發現起司等固態乳製品就是值得努力的方向。

農業部先前曾統計，國人平均飲用鮮奶的量，在2022年時達到高峰，每人約22.21公斤，市場逐漸飽和，今年預估會下滑到21公斤。

據食品所分析，台灣85%的生乳製成鮮奶，2024年進口的乳製品23.5萬公噸中，起司就占了3.2萬公噸，以台灣生乳製作新鮮起司，因具短鏈供應優勢，有更高的鮮度、更好的奶香、更低的鹹度，還能更快供應，值得串聯各方力量共同投入，驅動轉型、帶來新的發展機會。

食品所在2023年及2024年分別籌組日本、義大利起司參訪團，發現起司不是只能當作漢堡、三明治或披薩的配料，而是襯托任何食材的完美畫布，參訪結束後曾在台灣舉辦起司產業發展論壇。

食品所與餐飲業合作，用國產起司、奶油、鮮奶油為食材邀請「饗賓集團」研發部資深總主廚魏景振、主廚王一山、「中島流理台」創辦人兼主廚張清廚、「福子食業」主廚賴仁楷、「請慢用烘焙坊」主廚陳悅文，共同研發11道創意料理，包含前菜、主餐、湯品、甜點等，跨越中西式的烹調限制，挑戰傳統風味與創意突破。

饗賓集團旗下餐廳果然匯推出的「松露奶油起司歐姆蛋」，有濃郁乳香、蛋香與淡雅松露香，現場試吃者頻頻讚賞是升級版歐姆蛋；饗食天堂推出的「燻鮭魚奶油乳酪軍艦」，以國產奶油乳酪，拌入燻鮭魚、新鮮蒔蘿、酸豆，再以洛神花醃漬的蕗蕎攪拌均勻，最大亮點的奶油乳酪，整合所有風味，乳香、酸度與醋飯口感。

饗A Joy推出的「法式龍蝦濃湯千層」，主廚先熬煮龍蝦濃湯，加入國產奶油乳酪，餅皮特地加入花生風味，搭配濃郁龍蝦乳酪餡，灑上結合台灣元素的蝦味先粉，不僅呈現優雅細膩的法式層次，也帶來濃厚卻不失優雅的韻味。

中島流理台推出的「起司脆餅蝦鬆」，用煎脆的起司取代油條，吃得到奶香味也更營養；「黃金芝士元寶」是將起司融合在金元寶中，再以辦桌採用的羹湯方式料理，也相當順口。

經營牧場的四方鮮乳負責人蔡南出席這場餐會，他說，17年前他就開始用鮮奶做起司，但需求量很小，當年每個月約用500公斤鮮奶做50公斤起司，這幾年需求量有增加，現在每週需要1500公斤鮮奶，做150公斤起司，希望經過多元的開發，擴大起司市場。（編輯：陳清芳）1141211