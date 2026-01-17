為國舉才！學測EUV微影技術入題 網笑：答對直接發台積電 Offer

財經中心／師瑞德報導

115 學年度大學入學能力測驗（學測）自然科考題引發全台熱議，今年試題不僅考驗學力，更緊扣台灣「護國神山」的產業動脈。在自然科考卷中，竟然出現了半導體先進製程中最核心的「EUV 極紫外光」技術與「原子能階」題組。這項出題策略讓不少網友與考生戲稱，這簡直是國家在「提早徵人」，讓高中生在考場就先感受科技廠的氛圍，提前為進入台積電等頂尖企業做「考前訓練」。

神山預備軍！EUV 物理原理全入題

這份被戲稱為「半導體人才先修」的題組，出現在自然科第 16 頁。題目背景設定在晶片先進製程，詳細描述了 13.5 nm 極紫外光（EUV）如何透過反射鏡匯聚與引導，並結合原子能階 的能階圖。這類題目要求學生不僅要會算能量，還要理解波速、反射與疊加效率。

為國舉才！網讚：答對直接發 Offer

由於考題內容與現實中半導體微影製程面臨的物理挑戰高度契合，考題流出後立即引發熱烈討論。網友幽默表示，這是政府在幫科技廠「提早徵人」，讓學生早日習慣科技廠的術語與產業現況，避免以後進廠有「文化衝擊」。

教育專家則指出，這類題目顯示學測已擺脫單純死背，轉向評量學生如何將物理理論應用於改變世界的頂尖技術中。雖然題目難度不低，但確實讓考生在計算 13.5 nm 能量的同時，也提前在心中種下了成為未來科技菁英的種子。

115 年學測自然科試題驚現「護國神山」身影！題組不僅詳列原子能階躍遷，更引入台積電核心技術「EUV 極紫外光」微影原理，要求學生計算 13.5nm 能量並繪製反射電場。超專業內容被網友調侃是「為國舉才」提早徵人，讓考生在進場前先學會半導體必修課，提早習慣科技廠節奏！（資料來源／大考中心）

