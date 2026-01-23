為國防預算發聲「自由非免費」 賴清德：請在野黨別再擋

台北市 / 綜合報導

我國對美軍購案持續受到關注，不過藍白在立院持續杯葛，昨(22)日美國在台協會AIT處長谷立言，也罕見意有所指、說重話，「自由不是免費」，直言美國只能在盟友自助之下，提供協助，外界則各自解讀，總統賴清德參加活動，也再次喊話在野黨，一起來聽。

賴總統再次強調，台灣現在面臨中國的威脅，一定要大力支持國軍，因為「工欲善其事，必先利其器」，支持國防，通過國防特別預算，才是對國軍最好的支持。

