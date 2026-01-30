為地方大選暖身！民進黨辦青年幕僚海選營 徐國勇、邱義仁親授選戰經驗

記者劉秀敏／台北報導

今年底即將迎來九合一縣市長大選，民主進步黨青年部今（30）日舉辦為期兩日的「2026春季破浪培力營」，由超過百人的報名者中，挑選出56名學員，提前為國家儲備年底選戰幕僚人才。首日課程邀請民進黨秘書長徐國勇，新境界文教基金會副董事長邱義仁、立法委員吳沛憶、苗栗縣長參選人陳品安，也輪番上陣，傳授寶貴選戰經驗。

徐國勇表示，政治是眾人之事，生活的一切都與政治相關。今天大家來到這裡參與幕僚培訓營，是認識政治、了解民進黨的第一步。在日常生活中，很多重要公共政策形成的背後，都有幕僚參與的身影，這些政策與建設的產出，更是很多幕僚夜以繼日投入所鑽研出的心血結晶。

徐國勇提到，年底大選光有好的候選人是不夠的，因此民進黨需要很一批強大的幕僚團隊，一起打贏這場選舉。這些年中央的政績，足以證明民進黨是有執政能力的政黨，民進黨希望將來可以在地方上服務更多的人民，今天大家來到這邊學習完之後，歡迎大家加入民進黨，一起齊步向前走，讓國家更好。

邱義仁與學員分享自己將近半世紀的選舉經驗（圖／民進黨提供）

邱義仁則將他近半世紀的選舉經驗與學員分享，除了介紹各種選舉分工與可能碰到的狀況，也提到參與選舉工作體悟，可以讓自己在很壓縮的時間內，快速學習與成長。同時，大家也能在很短時間內，認識台灣最真實的面貌，唯有真正認識台灣，對台灣的愛才會更加真實，這對一名政治工作者來說，是很重要的。

最後，邱義仁也教導大家在選戰過程中，如何調整自己的思考方式。他表示，選舉的時間很短、節奏很快，大家應該學著用「HOW」的角度思考政策與問題，才能在選戰過程中，擬定清晰明朗的選戰策略，去爭取更多的選民支持，進而達成所設定的勝選目標。

