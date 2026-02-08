為地方盛事揭幕！潭子國中鼓藝社 元宵獻藝展傳統技藝新生命力

潭子國中祥龍鼓藝社受邀元宵啟燈演出。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

潭子國民中學祥龍鼓藝社，受邀於潭水亭觀音廟「元宵燈籠彩繪節啟燈儀式」擔任開場表演，展現學生學習成果與傳統技藝的蓬勃生命力，為地方年度盛事揭開序幕。

參與演出的學生多為初次接觸鼓藝、舞龍與舞獅，在兩廣拳兒醒獅團團長謝定廉教練的專業指導，於寒假不到兩週的時間內進行密集集訓。

謝教練義務帶領學生從基礎鼓法、肢體訓練到舞龍舞獅的團隊默契，循序漸進扎根學習。

謝定廉表示，鼓藝社結合武術與傳統民俗技藝，有效培養學生的體力、毅力與專注力，重視學生的品德與學習態度，孩子在技藝精進的同時，學會尊重、紀律與合作。

校長劉芹樺表示，潭子國中為「三好校園燈塔學校」，鼓勵成就每一位孩子適性揚才，透過多元學習活動，不同背景與特質的學生能找到自信與舞台。

部分經濟弱勢或學習動機低落的同學，投入鼓藝訓練後獲得成就感，眼神逐漸堅定、自信展露；品學兼優的學生則在團隊演出，體會團結合作的重要性。

羅云宣同學於演出中擔任高舉龍珠的重要角色，氣勢十足。她分享，剛加入鼓藝社時感到緊張與害怕，教練溫柔且耐心指導，身體變得更強壯，學會許多新技能。

王昱承同學表示，鼓藝社讓他展現自我的舞台。

賴承楷同學認為，舞龍舞獅非常帥氣，要表現得好，必須仰賴全體成員的默契與合作，不能只靠一個人努力。

黃紫瑩同學表示，加入志願第一的鼓藝社讓感到非常幸福，將持續學習並發揚傳統技藝。