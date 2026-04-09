為地球種下一棵樹 新北攜手臺灣桑耶寺植樹

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《圖說》親子共同植樹，生命教育從小做起。〈農業局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市政府持續推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，攜手北臺7縣市擴大植樹量能，並進一步結合民間力量，與宗教團體臺灣桑耶寺共同辦理植樹活動。此次於寺院內種植光蠟樹、九芎、豆梨及大王仙丹等共150棵喬灌木，透過跨縣市與跨領域合作，落實環境保護、氣候調適及多元棲地營造目標。

農業局長諶錫輝指出，未來將持續透過計畫邀集民間團體、企業及政府單位共同參與，結合在地資源推動植樹行動，打造兼具生態保育、生活品質及環境教育功能的永續家園，逐步累積綠色資源，為下一代營造更宜居的生活環境。

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《圖說》臺灣桑耶寺響應為地球種下一棵樹。〈農業局提供〉

他說，面對氣候變遷與極端氣候挑戰，植樹不僅是環境綠化措施，更是長期且重要的環境投資。新北市結合北臺7縣市共同推動計畫，串聯公私部門資源，於校園、社區及公共空間等多元場域推展植樹行動，並透過區域合作形成綠色網絡。此舉不僅擴大植樹規模，也提升整體環境韌性，強化城市因應氣候變遷的能力。

諶錫輝表示，此次與臺灣桑耶寺合作，象徵將永續理念融入宗教與日常生活。所種植的光蠟樹、九芎及豆梨皆為臺灣原生喬木，具備適地適種特性，有助維持生態系穩定並提供昆蟲與鳥類棲息空間；大王仙丹則為常見綠美化灌木，與喬木搭配種植，營造層次分明的植栽景觀，兼顧美感與生態功能。

《圖說》配合當地環境，種植耐風樹種光蠟樹和九芎。〈農業局提供〉

臺灣桑耶寺表示，長期關注環境議題，盼透過實際行動推廣愛護自然理念，讓信眾於日常中感受綠意，進而提升社會對環境保護的重視。