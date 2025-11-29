為地球種下一棵樹 新北綠色耶誕限定快閃贈苗

記者李佩玲／綜合報導

為推廣植樹與永續環保理念，新北市政府今（30）日宣布，將於12月13、14日下午2時至晚上6時在府中非常熱區推出2日限定快閃綠行動「耶誕綠意・快閃贈苗」，現場贈送千盆樹苗及百份耶誕小飾品，邀請民眾在濃厚的節慶氣氛中，以溫柔而有意義的行動陪伴地球走向永續。

新北市政府表示，本次限定快閃綠行動特別結合應景的耶誕節氣氛，活動期間民眾只要穿著任何具耶誕元素的穿搭，並於現場註冊成為「為地球種下一棵樹」植樹網站會員，即可免費領取1盆樹苗，樹種包括桂花、小葉杜鵑、金門赤楠、雪茄花、重瓣梔子花、小葉翠蘆莉、情人菊和芳香萬壽菊等，甚至有隱藏特別款樹苗，數量有限送完為止。

另外，民眾在成功領取樹苗後，於個人社群貼文標註「為地球種下一棵樹」hashtag，即可再領取限定耶誕小飾品1份，每日限量50份；相關活動資訊可至新北市農業局臉書粉絲專頁，或為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹官網查詢，想了解更多植樹知識的民眾也可在官網上搜尋植樹百科，藉由植樹影片教學即可輕鬆學習如何種樹，成為綠行動的一分子。

「耶誕綠意・快閃贈苗」將於12月13、14日在新北府中非常熱區登場。（新北市政府提供）

活動現場將贈送千盆樹苗及百份耶誕小飾品。（新北市政府提供）

民眾領苗後可至為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹官網了解如何種樹。（新北市政府提供）