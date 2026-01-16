為基層勞工發聲 曾經的北京快遞小哥出書爆紅

（中央社台北16日電）46歲的胡安焉多年前曾經是中國一名快遞工作者，每天騎著裝滿包裹的三輪車穿梭在北京街頭，如今憑著「我在北京送快遞」一書成為暢銷書作家，書中描寫的中國快遞員經歷打動了讀者。

法新社近日披露了胡安焉的故事。據報導，「我在北京送快遞」自2023年出版以來，已在全球20多個國家售出約200萬冊。英文版於去年10月發行，法文版也將於本月面世。

報導說，這本樸實的自傳體作品讓無數默默無聞的快遞員有了鮮活的面孔和聲音。他們日夜穿行於中國熙熙攘攘的城市，配送著占零售業總額1/3的網購訂單。

胡安焉在成都租住的公寓附近告訴法新社，作為一名快遞員，他「一直覺得自己像個廢物」，而「通過寫作，我才找到了自我價值」。

他的故事反映了中國社會的發展歷程。胡安焉的父母一生都在國企工作，擁有「鐵飯碗」。胡安焉於1999年進入就業市場，當時「鐵飯碗」已經被打破，面對的是一個更加靈活的就業市場。

胡安焉說，「以前，技校畢業就能保證就業，但我們這代人已經不是這樣了」。開始工作後，他輾轉於中國各地，做過包括飯店實習服務生、麵包店學徒、便利店店員、保全等19份工作。

胡安焉曾經在廣東一家大型物流公司從事夜間揀貨工作。每個夜班12個小時，每班休息30分鐘，每月休息4天。

胡安焉回憶，「我當時就像行屍走肉，視線模糊，意識模糊」 ，白天要靠喝酒才能入睡。

報導提到，正是這些在北京做快遞員的經歷，打動了讀者。

做快遞員時，胡安焉沒有醫療保險，也沒有固定薪水。他算了一下，每送一訂單可賺人民幣2元（約合新台幣9元），他必須每4分鐘送一個包裹才能勉強餬口。速度若慢下來，就會接到某名公司員工的電話。

「她會說：『你還有60個包裹要送，還有30分鐘。怎麼回事？你還想繼續在這裡工作嗎？』」胡安焉說，「這些規定缺乏人性，也不合理」。

胡安焉在僱主破產後失業了，他一邊打零工，一邊在中國網路上講述自己的經歷。一名年輕的出版商鼓勵他將這些網文整理成書。

報導提到，在嚴格管控言論的中國，真正來自快遞員的聲音很少。

維權組織消息稱，名為陳國江的「外賣騎手」曾在網上呼籲改善工作條件，但2021年卻因為「尋釁滋事」被捕，被拘留數月，此後他便從社群網上銷聲匿跡。

胡安焉的書在經過一些改編後通過了審查，書中內容側重於社會評論，避免了社會批判，同時也包含不少「正能量」語句，例如，「懷著怨恨的人生是不值得過的。我越來越感覺，生活中許多平凡雋永的時刻，要比現實困擾的方方面面對人生更具有決定意義」。

一名中國網友說，讀完這本書後，他理解了一些快遞員的暴躁和憤怒，「你不能要求一個人明明身處不安、彼此壓榨的環境，卻成為一個溫順的好人」。

另一名網友說，這是一本「能讓每一位打工人都能夠有共鳴的『紀實文學』」。

中國有關部門近年來制定了一些措施以改善快遞員的生活，但英國蘭卡斯特大學（The Lancaster University）法學教授林歐（Ou Lin）表示，中國8000萬零工中的大多數「由於其雇傭關係的模糊性，實際上無法獲得勞動法的保護」。

如今經濟狀況穩定的胡安焉收到了大量來自懷著寫作夢想年輕人的訊息，希望能得到他的指導。

他說，「如果沒出版這本書，我很可能今天還在送快遞」、「大家都是靠這個謀生的」。

胡安焉表示，他的書若能幫助改善快遞員的處境，他會很高興，只是「從社會運動的角度來看，文學的作用並不大」。他希望，至少顧客們以後能更頻繁對快遞員說聲謝謝。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1150116