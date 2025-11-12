為夢想付出的勇氣1／從動念到實現 温昇豪走了12年
幾乎有一年多的時間，温昇豪的名字經常跟電視劇《整形過後》連在一起，儘管這部戲要到12月13日才會播出，但因為身為監製，堪稱是任何風吹草動都充滿了話題。從幕前跨入幕後，這趟圓夢的旅程走了有點久，但也充滿收穫。
「很早以前，在北京我自己也有公司，就一直想要做幕後工作，但沒有成形。」温昇豪說有時候做到一半就停下來了，現在回頭看，已經是11、12年前就有這念頭。所以，這中間發生了什麼，讓他無法跨出真正的第一步？
只欠東風 不如直接出發
「中間當然就是自己一直在拍戲。」當然過程中，温昇豪也是在等待各種時機，但也發現世界上沒有所謂完美的時機，「我覺得沒有那種『萬事俱備，只欠東風』的感覺。就算是，終究還是『只欠東風』，還是『欠東風』！所以不可能萬事俱備。」與其左思右想，就不如出發吧，「對我來說，所有的東西都不可能一步到位的時候才能做，都得邊做邊學習。」
把他從一個作夢者、變成一個行動追夢者的關鍵，就是疫情發生的時候。「大家的工作，都在COVID-19的期間停擺，我就會靜下來，反問『我到底要做什麼。』」恰好那時候，有個導演朋友，就幫他創了YouTube頻道「昇豪回來啦」，想說沒事就可以找朋友來聊天，「於是我們就做了。但那個事情後來也沒有恆心維持，因為不太喜歡一直在媒體上，尤其是私人頻道上說一些東西。但當時就意識到，如果這個COVID看起來毫無止境的話，我應該還得轉一些念頭、做一些其他的事情，當時就著手在弄這個劇本。」
想了很久的案子終於動工，温昇豪覺得一方面是從事演員工作所給予的啟發，「最大部分原因，是因為演員做了20年，是處在產業的最末端，演員永遠是被選擇的。這次我是把產業鏈從頭到尾摸了一遍，也就是說回到編劇寫第一個字開始，故事大綱完之後落本，開始尋找演員、導演，尋找合適的合作對象，再來找投資方。」
實際從事幕後的工作，從無到有的過程，他覺得最有意思的挑戰，就是整合資源，「從前常常會聽到很多朋友說，『以後你做什麼，我一定會支持你！』所以當時內心都會有一個夢想，『以後我要做什麼…』當然有些人或許只是嘴巴說說，所以我就用這一次的案子，測試一下哪些人只是說說罷了，抑或者是來真的。」
選擇權握手上 温昇豪
1978年2月22日生，以電視劇《危險心靈》嶄露頭角，2010年以《犀利人妻》走紅。以《我們與惡的距離》獲得第54屆金鐘獎最佳男配角、《茶金》入圍第57屆金鐘獎戲劇節目男主角、實境節目《廚師的迫降：客家廚房》入圍第60屆金鐘獎實境節目主持人。最新作品《整形過後》12月12日於公視播出。
化妝、髮型：張凱 造型：Claire Woo 服裝提供：FERRAGAMO、Loro Piana
為夢想付出的勇氣2／人情世故重新上一課 温昇豪拍片找韓星感受現實落差
為夢想付出的勇氣3／幾分無所謂 温昇豪要對做過的夢負責
