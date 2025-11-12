為夢想付出的勇氣2／人情世故重新上一課 温昇豪拍片找韓星感受現實落差
常聽人說，擔任監製就是測試自己的人脈有多廣，是不是為了拍《整形過後》，一口氣把所有人脈都用掉了？「沒有，有很多口袋名單。」温昇豪說，「其實我有很多很好的朋友，他們都願意支持，但我有跟他們解釋，這個讓我先試一試。」因為如果按照獲利模式，請教專業的會計、財務經理、總管、經理人等，「他們一定會告訴你，不要投資，因為風險性太高。」
所謂交情 竟是一廂情願
畢竟談到錢，容易傷感情，所以温昇豪開口要的是別的，「你只要幫我。意思是什麼呢？你公司有其他的資源，我們來做交換，比如說提供茶水、還是借場地，或者要宣傳的時候，你們幫忙多多曝光。」
可是這樣實際試過一輪後，不管對方願意幫忙與否，豈不是各種人情冷暖都碰上了？「我覺得基本上都碰過，而且人情世故也都重新上了一課，我人生更豁達。」當然開口遇到被拒絕的時候，温昇豪也會有所自我否定，「累積了40多年的價值觀，也會產生一點懷疑，原來我以為我跟你之間有所謂的交情，到頭來竟然是我一廂情願。」這又回到了開拍《整形過後》的初衷，「我說這是一個試金石，只是在測試，所謂的友情應該是到什麼階段，是你的認定，還是他的認定？這齣戲應該是很好的測試辦法。」
韓星助陣 感受文化衝擊
當然選擇整形外科為戲劇題材，話題上很足、畢竟類似的作品也很少見，温昇豪覺得這完全切合了時機，「十多年前，社會在談論整形的時候，會比較隱晦。最近這5、6年來，整形醫美的廣告雨後春筍般的出現，看到醒目的招牌，基本上都是整形外科或醫美的廣告。高鐵、捷運站都是醫美廣告，就可以知道需求量多大。整形從原本隱性的需求，變成剛性的顯學，顯而易見就是有一定的商機，消費者對這議題有濃厚的興趣。」
不過《整形過後》賣點不光是聳動的整形話題，而是想要給觀眾更多的醫學認知，温昇豪說，「這部戲最主要告訴觀眾，整形外科跟醫美是兩個完全不同的科別。整形外科是拿刀子，醫美只是注射一些填充物或者是雷射，所以很多人完全把這兩個混淆起來。整形外科其實做的事情很多，包含萬一有燒燙傷，還有植皮；不小心斷掉手指，要接神經，這都是整形外科。」
拍攝《整形過後》時，找來韓星李廷鎮演出，温昇豪說，這真的是純義務來幫忙，已經認識對方12年了，「我請他來，有告訴他面臨的一些問題，包含資本沒有你們韓劇高。我說，『你不能用韓國的標準跟我算費用。』他說，『不用，你隨便就好。』」
選擇權握手上 温昇豪
1978年2月22日生，以電視劇《危險心靈》嶄露頭角，2010年以《犀利人妻》走紅。以《我們與惡的距離》獲得第54屆金鐘獎最佳男配角、《茶金》入圍第57屆金鐘獎戲劇節目男主角、實境節目《廚師的迫降：客家廚房》入圍第60屆金鐘獎實境節目主持人。最新作品《整形過後》12月12日於公視播出。
化妝、髮型：張凱 造型：Claire Woo 服裝提供：FERRAGAMO、Loro Piana
