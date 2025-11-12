為夢想付出的勇氣3／幾分無所謂 温昇豪要對做過的夢負責

身為監製就是要掌管所有的事情，不管是幕前的演員、幕後的工作人員、乃至於投資人都要面對，温昇豪說當預算只有這樣的時候，導演不要想「飛到火星去」的點子。

找韓星助陣，一方面是整形話題跟韓國很容易劃上等號，另外一方面就是希望給觀眾不同的感受，温昇豪說坐在監視器旁看著李廷鎮演戲，有一種奇特的感覺，「一樣都是黃種人，可是因為接受的文化不同，在螢幕上呈現出的氣場會不同，這對觀眾來說是一個新鮮的經驗。」

巧合的是，温昇豪在實境節目《廚師的迫降：客家廚房》與韓國藝人利特合作，所以跟韓星實際工作的感想是什麼？「他們私下可以比較放鬆，可是當他們面對鏡頭，不管是拍戲、採訪、拍照，就真的變得很嚴謹，變成另外一個人。覺得那是工作，把自己調整到工作狀態。這個敬業的精神值得我們學習，有時候我們會把一些情緒帶進去，但在他們兩個身上沒有這樣的感覺，工作就是，『我來上班，把最好的一面呈現出來。』」

廣告 廣告

Super Junior利特（前排左起）、歌手Nien、YouTuber Judy、温昇豪，與江宏傑（後排左起）、廚師李日元，共同演出實境節目《廚師的迫降：客家廚房》。（客家電視台提供）

圓夢旅程 嚴藝文是榜樣

從腦海構思到完成，如今《整形過後》就要播出，走完一趟圓夢的旅程，温昇豪說其實自己受到導演嚴藝文無形的激勵，「我們認識應該有近20年，好多年前她就說想要拍《影后》。後來請我幫忙《俗女養成記》，果然成功了，《影后》又更上層樓，說到做到。這讓我很受鼓舞，論資源我肯定比較多，但她卻比我有執行力。」他也反省，十幾年前就想過要自己拍戲，但遲遲沒有發生，腳步比人家晚，「如果每個人都願意為自己的理想跟夢想付出一點，也許不一定會成功，可是曾經做過的夢、說出去的話，總要實現一點。基本上那一點不見得是100分，可能是20分、5分，這都無所謂，你得對曾經做過的夢負責。」

場邊側記

既然《整形過後》提到整形，温昇豪有想過要整形嗎？覺得哪裡不滿意？「我的大小眼，本來眼瞼肌右邊就比較長，但醫生都不幫我動。」可是說真的，即使此刻我坐在他對面，實在看不出來啊！

「大家都說這個不嚴重啊！我問過很多醫生，有的醫生說，『不然，就再老一點再來！』」温昇豪說拍戲時演員看著監視器，都曉得有哪些缺點，等到哪天真的需要處理時，再來處理，「我現在學會跟這個缺陷共處。」

選擇權握手上 温昇豪

1978年2月22日生，以電視劇《危險心靈》嶄露頭角，2010年以《犀利人妻》走紅。以《我們與惡的距離》獲得第54屆金鐘獎最佳男配角、《茶金》入圍第57屆金鐘獎戲劇節目男主角、實境節目《廚師的迫降：客家廚房》入圍第60屆金鐘獎實境節目主持人。最新作品《整形過後》12月12日於公視播出。

化妝、髮型：張凱 造型：Claire Woo 服裝提供：FERRAGAMO、Loro Piana

更多鏡週刊報導

為夢想付出的勇氣1／從動念到實現 温昇豪走了12年

為夢想付出的勇氣2／人情世故重新上一課 温昇豪拍片找韓星感受現實落差