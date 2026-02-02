為夢想加滿電 花蓮家扶分區辦獎助學金說明會

分區舉辦獎助學金說明會

陪伴弱勢青少年「穩定就學、確保學習不中斷」，花蓮家扶中心特別分區舉辦「獎助學金說明會」，邀請高中與大專階段的青年學子參加，除說明家扶獎助學金的申請與領取方式，也藉由不同的課程安排，豐富青年視野，協助進行自我探索與未來思考。

花蓮家扶中心黃梅蘭主任說，弱勢孩子在成長與就學路上，常面臨更多挑戰。家扶希望在關鍵時刻，提供穩定支持與專業陪伴，讓他們安心學習、不中斷就學。就讀高中的阿婕就說，「穩定就學」不是為了別人，而是為了自己的夢想充電。



黃梅蘭主任表示，花蓮家扶中心在剛結束的114學年度上學期，共發出新臺幣1003萬元的獎助學金，幫助1445人次，面對求學生涯中的各種有形與無形挑戰。對於即將在春節與寒假結束後緊接著開始的下學期，家扶估計也需要新臺幣989萬元經費，幫助孩子繼續勇敢向前，成就更好的未來。

