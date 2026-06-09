為大新營創造人口移入新動能 議員王宣貿提四大發展戰略
臺南市議員王宣貿今（9）日於市政總質詢中，聚焦溪北地區發展與臺南未來競爭力，以「人口、產業、交通、農業」四大面向提出建言。他指出，面對人口流失、高齡化、產業轉型及極端氣候等挑戰，市府不能只停留在補助與救助思維，而應從源頭建立長期發展機制，打造讓青年願意回來、產業願意投資、居民願意留下的宜居城市。
王宣貿指出，大新營地區人口自109年以來平均每年減少約2,000人，近一年人口減少更達2,296人，顯示人口外流問題持續惡化。除了少子化造成的自然減少，更大的挑戰來自青年與勞動人口外移所形成的社會減少。
王宣貿表示，面對AI與機器人產業快速發展，臺南應把握產業轉型契機。他肯定市府於新營糖廠設置智慧機器人前哨站，作為展示、實證與教育基地的規劃，但認為這只是第一步。他以美國匹茲堡由傳統鋼鐵城市成功轉型為全球機器人產業重鎮的案例為例，呼籲市府加速產業用地規劃、整合上下游供應鏈，同步招商視覺系統、邊緣運算、自動化控制等相關業者進駐，形成完整產業聚落。
王宣貿強調 「真正能解決人口流失的，不只是建設，而是工作機會。」唯有透過產業發展創造就業，才能提高社會移入人口，讓大新營重新成為吸引人口居住與發展的區域。
針對高齡化社會與偏鄉交通問題，王宣貿則將焦點放在敬老卡、愛心卡與未來好孕專車政策的基礎建設。
王宣貿指出，目前臺南敬老卡及愛心卡主要使用於大眾運輸系統，但許多溪北地區長輩、身心障礙者及未來孕婦交通需求者，實際上更依賴計程車作為就醫、復健及生活採買的重要交通工具。然而，若計程車缺乏車機設備與社福扣點平台，即使有補助、有點數，也可能面臨「有福利卻用不到」的困境。
王宣貿要求市府盤點全市計程車車機安裝率，掌握各行政區可支援敬老卡、愛心卡及未來孕婦交通補助的車輛數量，並研議補助車機設備、月租及交易手續費等成本，降低業者加入門檻。他強調：「連容器都沒有，怎麼裝福利？」市府不應只著眼於發放補助，更應建立讓福利真正能被使用的交通服務系統。
王宣貿表示，過去社區營造常停留在「申請補助、辦活動、成果報告」的循環模式，雖然能活絡地方，但若缺乏長期發展策略，補助結束後動能也容易消失，市政府應思考如何整合人、土地、文化與產業資源，建立地方自主發展模式。
王宣貿指出，高溫、乾旱、豪雨、寒害及病蟲害增加已成為農民面對的新常態，政府每年投入天然災害救助、低利貸款及災損補助雖有其必要性，但若每年都因相同原因反覆救助，也代表問題尚未從根本解決。
王宣貿表示，農民真正需要的不是年年補助，而是穩定收成與穩定收入。因此，市府應逐步將農業政策重心從「災後救助」提升到「災前預防」，農業局應全面盤點智慧灌溉、土壤監測、農業氣象預警系統、無人機監測、防災型溫網室及耐逆境品種推廣等措施的推動成果，並建立政策成效評估機制，以數據檢驗是否真正降低農損。
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