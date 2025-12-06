為大海請命！王銘祥打造軟絲產房 從復育到教育16年

台北市 / 綜合報導

基隆海洋廢棄物問題嚴重，主要來自於陸地沖刷，以及漁業活動常有海洋廢棄物被沖上岸邊！華視新聞頂真人物系列報導，帶您來看到，基隆的軟絲爺爺王銘祥，他從小就愛往海邊跑，長大成為潛水教練後，卻發現海底完全變了調！從一開始自己動手打撈海底垃圾，到帶著潛水愛好者，一起盡一份心力，沒想到一頭栽進去；不只成功推動軟絲復育，還催生流刺網網具實名制，一直到成立潮境保育區，從單打獨鬥，到帶著更多人進行海洋保護，一做就是16年，軟絲爺爺被稱為名符其實的護海先鋒。

潛入海底世界，映入眼簾的是滿坑滿谷腐爛發黃的垃圾山，底刺網和廢物日積月累，牢牢覆蓋珊瑚礁變成光禿禿礁岩，讓鍾愛海洋的王銘祥好心痛，軟絲爺爺王銘祥說：「小時候的玩具就是這些，海邊的蝦兵蟹將，到處都是很漂亮的，彩色的熱帶魚，可是等我長大之後就發現，我們的海洋真的變了，海裡面的垃圾真的非常多，讓我非常心痛才會想到說，那如果說我們來做一些，海洋的拾荒者，將這些海裡面的垃圾，能夠把它撈上來相對的，對我們的海洋環境也變好。」

潛水愛好者拖海廢上船說：「哇啊都是油啊這個很重，來慢慢來慢慢來，這個超重來那裡有寫船舶用油喔。」16年前單槍匹馬撿海廢，現在讓更多人來加入行列，潛水前總要求同好們一起，撿拾海洋垃圾感受更深刻，進一步開始著手軟絲復育。

軟絲爺爺王銘祥說：「剛開始是抱著好玩的心態，結果這樣一做一頭栽下去，變成研究的心態，然後也因為這個小軟絲，成就了很多海洋的一些事情，包括我們潮境保育區，本來那裡是要蓋碼頭的，也畫了保育區，成就了流刺網網具實名制，這樣一路走來也是整個，在做保育的過程，相當艱辛的一段路。」

親手打造人工六星級軟絲產房，更成功推動望海巷海域劃定保育區，開了基隆地區的先例，軟絲爺爺王銘祥說：「整個八斗子還有基隆市的沿岸，也都對於流刺網的那個禁止，還有很多潛水的愛好者去下，去收了很多流刺網上來，讓我們的海洋這些珊瑚變乾淨了，海洋變乾淨了這些軟絲它來到岸邊，就有更多的地方可以讓他們產卵，這樣相對的海洋環境好，我們的工作就會慢慢地減少。」

王銘祥念茲在茲的最終願景，是希望擴大保育區範圍，將整片望海巷灣都劃入，仿效彰化芳苑的海牛採蚵，發展獨特的在地文化生態旅遊，還海島台灣生生不息。

