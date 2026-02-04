為大S守一年！具俊曄心願已了 傳將返韓過年

具俊曄在台灣默默守候大S一整年。（圖／翻攝自具俊曄IG）





女星大S（徐熙媛）逝世滿週年，其丈夫具俊曄在台灣默默守候了一整年。隨著農曆春節將至，具俊曄的動向再度受到關注，不少人關心他是否會繼續留在台灣。對此，S家親友透露，具俊曄留台機率不高，規劃返回韓國與家人團聚。

具俊曄為愛留台一年

為了守候大S，具俊曄幾乎天天都前往金寶山墓園陪伴，南韓節目《名人生老病死的秘密》也曾拍攝他前往大S墓前悼念的畫面。畫面中，他細心準備早餐帶到墓碑前，先行跪拜，再擺放供品，並打開iPad輪播大S照片，一邊凝視、一邊進食，場景令人動容。

廣告 廣告

除日常悼念外，具俊曄也特地為大S設計一座紀念雕像，形象是一名面帶微笑、閉眼望向天空的純白少女，雙手輕輕交疊於胸前，頭上蝴蝶結髮帶更增添純真氣息。而雕像周圍環繞九個如行星般漂浮的立方體，「九」在韓語中與「Koo」同音，是大S最喜愛的數字，也象徵兩人之間獨特且無可取代的密語。

守候大S心願已了

隨著農曆春節將至，外界好奇具俊曄是否會繼續留在台灣。對此，根據《壹蘋新聞網》報導，S家親友透露：「他已經待在台灣一年了，既然事情已經圓滿結束，在這個重要節日，他留在台灣的機率偏小，應該是回韓國，和家人團聚。」

據悉，在大S紀念雕像揭幕儀式結束後，親友也表示：「具俊曄覺得已經完成了心願，完整的跟大S告別，雕像是他花很多心思送給大S的禮物，也是給S家的慰藉。」再加上韓國好友姜元來、洪祿基、始源等人到場給予鼓勵，儀式圓滿落幕後，具俊曄的心情也明顯好轉不少。



【更多東森娛樂報導】

●夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了

●大S雕像不像她？網翻出年輕照神反轉 金屬環藏深意

●馬如龍愛子家中跌倒猝逝 四女兒悲痛證實了

