為大S討回真相！韓綜重提「汪小菲離婚後各種抹黑」 小S真實心聲肯定具俊曄

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓KBS 2TV節目《名人生老病死的秘密》(셀럽병사의 비밀)3日播出「大S」徐熙媛辭世一年特輯，全集內容並未全數停留在情感回顧，而是重提多項過往爭議背景，囊括前夫汪小菲在疫情期間的政治貼文，以及離婚後對大S不停潑髒水的各種抹黑，最後再以「小S」徐熙娣對具俊曄的真實評價做收尾，試圖透過深度剖析還原事件全貌及真相。

《名人生老病死的秘密》首先點名大S的中國籍前夫，直指汪小菲明知她身為台灣人，卻在疫情期間多次發表指責台灣的相關貼文，並將此列為導致雙方婚姻關係惡化的背景之一。節目也一併指出，汪小菲的相關言論在當時不僅引發台灣粉絲們的不滿情緒，就連部分中國網民也忍不住展開輿論反彈，同時更成為後續衝突不斷升高的關鍵脈絡。

針對離婚後，汪小菲曾前往北市警局並向台灣媒體指控前妻濫用藥物，節目也完整補充大S生前自清的過程，包括主動進行毛髮檢驗，並經檢警單位鑑定確認並無任何不法情事。《名人生老病死的秘密》明確將汪小菲的相關說法，定調為未經證實的指控，並以此為例檢視輿論對當事人造成的長期傷害。

不僅如此，節目中也引用「小S」真實心聲，肯定具俊曄早已做好在台灣靠自己力量生活的準備，只為保護與照顧摯愛大S，「姊夫其實對錢沒有太多執著，但在台灣真的非常努力工作，因為他想守護姊姊！」小S還動容表示，「遇到姊夫後，姊姊又像孩子一樣重新笑了起來！」藉由這段話，對照汪小菲與張蘭在這段期間的種種言行，呈現具俊曄以行動打破各種不實指控的另外一面。

