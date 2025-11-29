為天使插上翅膀 環保輔具團隊使命必達

慈濟關渡輔具團隊愛心接力，載送特殊輔具前往台北文林國小的特教班，以及需要的腦麻兒家庭，過程細心檢查，組裝，清理和保養，讓美意不打折扣，而透過後續的維修，也將鋪長情，擴大愛。

「用接力的 這都有洗，(兩台) 好 小心小心。」

八成新特殊輔具，從搬下車組裝，潤滑到保養，一一清點和最後檢查

「5件 4個地方，這兩件是文林國小，對 這文林國小。」

「這邊會把它加一點油，讓它稍微潤滑 一下，煞車的部分，前輪跟後輪 輪軸的地方。」

大小細節不能馬虎，就是不要讓美意被打了折扣「看有沒有比較順。」

來自桃園南興國小的特殊輔具，從雙和送到關渡，再運送到文林國小和案家，愛心接力

「謝謝 謝謝 其他的是案家。」

台北文林國小特教班老師 陳仁貴：「因為我剛好兩位雙胞胎，他是極重度的腦麻的小朋友，主要在訓練他在助行上面走路，和坐 還有站立的部分，很感謝慈濟說有這次機會，捐贈給我們學校，訓練上面有很大助益。」

送到校園特教班老師手中，猶如及時雨，一站接一站。

「維修保養 我們會幫你做，有些壞掉地方 ，如果我們有零件的話，盡量可以幫忙的地方幫忙。」

家長 許爸爸：「小孩當然是有特別的幫助，因為你如果說一般家庭，他們去買這個東西，其實 (很大的負擔)，是很大 不管對任何家庭都很大。」

一台腦麻兒的特殊輔具，基本8萬起跳，補助最多2萬塊，許家等了一年多，終於盼到了

慈濟志工 李信寬：「藉由這些運送的過程，我們也學到很多，特教小孩他的能力或肢體上面，真的是需要幫助的，而且這些輔具都是，幾乎是量身訂做，藉由這些機會也是教學相長。」

環保愛心輔具，及時送暖，感動雙方，也將透過後續維修，鋪長情，擴大愛。

