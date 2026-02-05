為太平洋衝突做準備！美軍重啟天寧島二戰機場 演練前進武裝加油點

美國海軍陸戰隊在北馬里亞納群島中的天寧島二戰時期舊機場，進行建立前進武裝與加油點的演練。 圖：翻攝US Marine Cor

[Newtalk新聞] 美國軍事媒體《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，美國海軍陸戰隊1月份在北馬里亞納群島中的天寧島（Tinian Island）進行建立前進武裝與加油點（Forward Arming and Refueling Point，FARP）的演練，這是美國軍方重啟並活用二戰時期機場的重要一步，目的在分散、發展遠征航空能力，為印太地區潛在衝突預做準備。

報導指出，目前被派遣進駐日本岩國海軍航空基地的VMFA-232「紅魔鬼」（Red Devils）F/A-18大黃蜂戰機中隊奉命配合地面陸戰隊支援中隊進行驗證。演練模擬真實情境，讓地面陸戰隊員操作活用FARP，飛行員能在遠離主基地的情況下獲得持續支援。

天寧島面積約39平方英里（約101平方公里），鄰近關島安德森空軍基地，是理想的航空訓練場地，能快速進行加油與飛機支援。地面支援中隊需運用嚴苛環境下的非正規機場環境，為各式戰機提供拆解、組裝、維修與補給等航空作業，這正是遠征先進基地作業（Expeditionary Advanced Base Operations，EABO）的關鍵要素。地面支援中隊得以在演練中累積相關經驗。

天寧島在二戰時期扮演關鍵角色，曾是美國陸軍航空軍B-29「超級堡壘」（Super fortress）轟炸機隊的基地，擁有當時全球最大機場，跑道用以發動對日本的首波原子彈攻擊。如今，美國正大規模重建北場，清除叢林、重鋪跑道，投資金額達數億美元，作為「敏捷戰鬥部署」（Agile Combat Employment，ACE）策略的一環。策略目的是分散基地、增加彈性、對抗中國導彈威脅（尤其針對關島等主要基地），讓美軍在衝突中維持航空戰力投射。天寧島北場的網格狀跑道設計更能複雜化敵方目標鎖定。重建工程預計讓北場成為安德森空軍基地的替代場地，支援未來作戰。

美國軍方將天寧島定位為印太權力投射平台，此次FARP演練與EABO概念結合，強化在第二島鏈的立足點，確保面對區域挑戰時的準備度。報導稱，美國軍方相關訓練將持續進行，以維持美軍在太平洋的戰略優勢。

