為失速國會踩煞車！不副署、不執行都合憲 吳思瑤：支持行政部門定奪

記者劉秀敏／台北報導

立法院國民黨與民眾黨挾人數多數優勢推動多項爭議法案，日前否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案後，行政院罕見撂重話表示「不會也不能執行違法的法案」，社會也傳出「不副署」聲浪。兼任民進黨主席的總統賴清德今（12）日邀集黨籍立委舉行便當會共商國事，會後民進黨政策會執行長吳思瑤表示，會中有共識，面對失速的國會，行政權必須做出妥處跟因應，而不管是「不副署」或是「副署後不執行」，黨團都會全力支持行政部門最終定奪。

賴清德今日邀集民進黨團立委赴中央黨部進行便當會，針對藍白推動的諸多爭議法案共商因應之法，行政院秘書長張惇涵亦與會與黨籍立委交換意見，會後由黨團幹事長鍾佳濱、政策會執行長吳思瑤受訪轉述。

鍾佳濱表示，民進黨團裡有幾位曾以國大代表身份參與修憲的立委、法界專業立委，也有更多傾聽地方民意、了解地方民情的委員。大家一致同意，在憲法法庭被癱瘓，擴權、濫權、破壞權力分立、有違憲之虞的法令，無法透過憲法法庭及時遏止、透過大法官予以仲裁的情況下，總統考慮會請行政院長依憲法上明文的「副署權」，針對後續以及前面通過的各項法律案，到底要如何因應來做出準備。

鍾佳濱指出，經過充分討論後，黨團成員一致支持，總統作為國家元首、帶領國政，跟行政院研究如何因應。未來行政院長的「副署權」在憲法法庭癱瘓、憲政機制無法進行救濟的情況下，如何讓國會在野多數回歸到憲政應有的體制，就是透過憲法機制。他指出，重大的政治爭議，應該透過對行政院倒閣（不信任投票）以及後續可能的解散國會來進行，如果政治的問題不能循憲法既有機制解決，行政權就必須採取憲法救濟途徑，對與立法權未來的國政互動提出作為。

鍾佳濱強調，這個作為不是尋求對抗，而是希望讓目前的亂局可以回歸憲法正軌，就是讓憲法法庭來解決憲政爭議，或是在政治議題上，透過不信任投票、倒閣及解散國會的機制，讓全民的國民意志來作決定。

吳思瑤表示，今天黨團同仁的出席率非常高，發言也非常踴躍，民進黨團中不乏法界專業人士，也有多位委員是國代出身，對於修憲歷程、國家憲政體制沿革，都懇切地交換看法。大家的共識就是，面對失速的國會，踩煞車是必要的，行政權必須做出妥處跟因應。

吳思瑤說，今天的討論，聚焦在目前立法院諸多違憲亂政、癱瘓國家的惡法，民進黨究竟要如何因應？而因應的方式，也必須在合憲的途徑當中為之。大家經過充分討論，不管是「不副署」或是「副署後不執行」，因為行政部門不能違法執行，黨團都會全力支持行政部門最終定奪。

吳思瑤提到，《財劃法》攸關國家的民生福祉，預算權就是行政權，也關乎國家發展、社會建設與人民福祉。國民黨惡修《財劃法》，現在連帶也影響總預算無法被審議，甚至嚴重地排擠了後續各項國家重要建設的預算，例如國防、國安等。因此，針對，《財劃法》的後續因應，就是今天大家聚焦的討論所在。

至於媒體關注會中是否決定「不副署」或是「副署後不執行」，吳思瑤則說，會中有妥善、廣泛地交換意見，大家都有共識，後續交由行政部門做出最終的決斷。只要在憲政上站得住腳，民進黨都採取合憲途徑，黨團必然會協助擴大論述，一起讓全社會知道，民進黨要一起和人民守衛國家的路徑怎麼走，這是今天黨團最大的共識。

