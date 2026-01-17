為奪遺產連殺親戚！ 葛倫鮑威爾首挑戰暗黑角色

葛倫鮑威爾在《豪門殺人指南》中首度挑戰暗黑角色。（CATCHPLAY提供）

《豪門殺人指南》即將於2月26日上映，由電影《罪犯艾蜜莉》導演約翰帕頓福特操刀，巧妙融合豪門鬥爭、黑色幽默與懸悚犯罪元素，打造一場既荒謬又致命的「致富攻略」；男主角葛倫鮑威爾徹底顛覆過往形象，飾演一名為了奪回遺產、不惜一步步踏上復仇之路的豪門棄子，揭開一段笑中帶狠、瘋狂失控的殺人指南。電影釋出60 秒預告及國際版海報，使話題再度飆升。

海報中，葛倫鮑威爾神情冷峻，親手抬起已逝家族成員棺材，畫面既詭異又諷刺，搭配中文標語「今天繼承遺產 明天只剩遺照」更直指電影的黑色幽默核心，每「送走」一位豪門家族繼承人，他與 280 億鉅額遺產的距離，就更近一步，整張海報已荒誕視覺包裝冷血算計，完美呈現本片笑裡藏刀的致命魅力。

葛倫鮑威爾透露，自己在首次閱讀劇本時，便立即被角色深深吸引，他所飾演的貝克，是一名自出生起便遭豪門家族剝奪繼承權的年輕人，在長年被排除在權力與金錢之外後，決定以極端手段奪回「本該屬於自己的一切」。葛倫鮑威爾表示：「我非常喜歡這個劇本，因為它的概念大膽又迷人。我在閱讀時就意識到，這正是我一直在尋找、也渴望挑戰的角色，一個我從未演過的人物類型。這部電影的黑色幽默、殘酷邏輯與角色內心的扭曲動機，我相信都會讓觀眾看得又過癮又不寒而慄。」

作為導演約翰帕頓福特的影迷，葛倫鮑威爾對導演的創作視野早有高度評價。他回憶道：「我本來就是《罪犯艾蜜莉》的忠實粉絲，但當我真正坐下來和他聊這部作品時，又再次被他圈粉。他對犯罪電影的拆解方式、敘事節奏與品味，是我在市場上從未見過的，這也是我毫不猶豫接下這個角色的原因。」

