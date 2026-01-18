為奪1.5億保險金！他假好心天天餵妻吃「維他命」 腸子、骨頭全被鉛侵蝕中毒

漢娜．佩蒂（Hannah Pettey）遭丈夫下毒，導致腸子、骨頭全都是鉛，中毒險死。圖／Hartselle Police Department

「她的腸子裡全是鉛，骨頭裡也有鉛，幾乎百分之百都是鉛，到處都是」美國阿拉巴馬州一名女子漢娜．佩蒂（Hannah Pettey）母親描述，她的女兒差點被慢性鉛中毒奪命，原以為只是身體不適、體力下滑，竟是漢娜丈夫布萊恩．曼恩（Brian Mann）數月的謀殺計畫；檢方指控其為了奪取鉅額保險金，在漢娜每日服用的保健膠囊中摻入「鉛」，導致身體逐漸衰弱、瀕臨死亡，最終法院裁定布萊恩罪名成立，判處無期徒刑。

根據《CBS News》報導，2022年當時年僅22歲的漢娜育有2名孩子，因長期感到頭暈、腹痛、噁心，體重更在短短幾個月內降了超過45磅（約20公斤），連女兒生日當天因虛弱無法下床；經多次就醫找不到原因，直到醫師抽血檢驗，才發現漢娜體內鉛含量高得異常，存活率僅剩幾個小時，驚覺有異，便立即通報警方，懷疑遭人下毒。

醫療團隊指出，漢娜不僅體內血液含鉛，骨骼、消化道都被鉛侵蝕，經重症病房進行螯合治療（Chelation Therapy），醫師坦言，漢娜能夠活下來，堪稱奇蹟；而警方展開調查後，發現最可疑的人正是她的丈夫布萊恩，其為一名脊骨治療師，調查發現，布萊恩長期以照顧妻子健康為由，親手為她準備「每日營養膠囊」，卻在他診所與住宅內搜出鉛片、空膠囊及混合器具，化驗結果顯示，這些化學成分與漢娜體內檢出的來源相符。

檢方指出，布萊恩在下毒期間多次替漢娜申請、追加人壽保險金額，一旦死亡，布萊恩便可獲得500萬美元（約新台幣1.5億元）理賠；起初警方曾懷疑其他家屬涉案，包括漢娜的母親，但所有跡證最終都指向布萊恩，且被捕後，布萊恩辯稱自己也是受害者，稱可能「誤食相同食物」導致中毒，然而並無科學證據支持，因此警方認定動機明確，仍於漢娜中毒後持續假裝關心病情。

為奪取1.5億保險金，漢娜．佩蒂（Hannah Pettey）遭丈夫下毒。圖／Hartselle Police Department

至2025年進入審理階段，陪審團聽取檢方提出的證據，包括布萊恩的電郵、保險文件、購買鉛片的交易紀錄，以及漢娜在病榻上錄製的求救影片，檢察官痛批「他每天看著妻子痛苦掙扎、頭髮脫落、眼神渙散，卻繼續餵她毒藥。這不是一時衝動，而是有計畫、有目的的慢性謀殺。」

最終，布萊恩罪名成立，法官判處無期徒刑且不得假釋，至於奇蹟生還的漢娜，經治療後逐漸康復，並重新取得2個孩子的監護權；她在庭上表示，醫師曾警告她鉛中毒可能造成永久性神經損傷，但她決心重新生活，並考取教師資格，坦言「我曾以為那是愛，結果那是毒。現在我只想活得勇敢，為自己和孩子證明，我可以走出這一切。」



