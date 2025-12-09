為奪280億遺產！葛倫鮑威爾化身致命殺手 清除7個「有錢的混蛋」

葛倫鮑威爾在新作《豪門殺人指南》中， 為奪280億遺產殺光其他繼承人。CATCHPLAY提供

葛倫鮑威爾在《豪門殺人指南》（How to Make a Killing）中飾演貝克瑞費洛（Becket Redfellow），因母親遭豪門家族逐出而從出生便被剝奪一切。預告中他指出族譜上的七個親戚，就是他和280億元財產的距離，為爭奪這筆巨額遺產，他將不擇手段，策劃連環謀殺計劃，清除擋在他面前的七名家族財產繼承人。

葛倫鮑威爾爭280億遺產 導演揭露階級與家族制度的荒謬

《豪門殺人指南》由驚悚犯罪電影《罪犯艾蜜莉》（Emily the Criminal）導演約翰帕頓福特（John Patton Ford）操刀，融合富豪家族、黑色幽默等元素打造全新殺戮故事，巧妙揭露階級與家族制度的荒謬。

葛倫鮑威爾繼《逃亡遊戲》（The Running Man）後再度拓展戲路，大膽詮釋一名藍領逆襲、為奪回遺產而鋌而走險的致命主角。外媒形容本片為「狂放幽默的復仇驚悚片」。

《豪門殺人指南》由導演約翰帕頓福特(右)操刀，融合富豪家族、黑色幽默的元素打造全新殺戮電影。CATCHPLAY提供

瑪格麗特庫利飾演風騷舊情人 裘德洛兒子也軋一角

除了男主角葛倫鮑威爾，本片也集結了眾多實力派演員齊聚飆戲。卡司包括《懼裂》人氣女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）、艾德哈里斯（Ed Harris）、扎克伍茲（Zach Woods）、潔西卡漢維克（Jessica Henwick）、陶佛葛瑞斯（Topher Grace）等，以及裘德洛之子拉夫勞（Raff Law）也參與其中。

電影描述被豪門拋棄的貝克瑞費洛，決心不擇手段，策劃連環謀殺計畫。然而，隨著繼承人以愈來愈「匠心獨具的意外」相繼死亡，貝克不僅得同時瞞著女友進行殺人計畫，更得面對一位看穿他陰謀、又想分一杯羹的風騷舊情人茱莉亞（瑪格麗特庫利 飾），否則一切都有可能功虧一簣。電影將於2026年2月26日搶先全球上映。



