為女人與家人鬧翻？ 貝克漢長子布魯克林首回應家族醜聞
足球明星貝克漢去年50歲生日的三場派對，大兒子布魯克林和億萬富翁妻子妮可拉都沒參與，讓貝克漢一家感情不睦傳聞更加喧囂塵上。如今布魯克林（Brooklyn Beckham）首度回應外界，堅稱「不在意外界的無稽之談」。
貝克漢之所以傳出家族醜聞，傳因二兒子羅密歐（Romeo Beckham）帶新女友金恩（Kim Turnbull）出席家宴，偏偏金恩是布魯克林前女友，讓布魯克林氣到缺席父親生日宴，還怒批金恩當初接近自己就是別有目的「有她就沒有我」；羅密歐則護愛表示：「我的感情不需要別人來指手畫腳。」而上週羅密歐23歲生日，布魯克林依舊缺席家族聚會。
另外也傳出其實家庭不和最大原因是「婆媳問題」。妮可拉與婆婆維多利亞（Victoria Beckham）從一開始就互看不順眼，就連婚禮上也沒穿維多利亞設計的品牌，讓婆媳關係徹底破裂。而妮可拉相當支持布魯克林與原家庭切割，所以小倆口今年舉辦結婚三周年紀念、誓言更新儀式，也沒邀請男方家人，貝克漢夫婦、兄弟姐妹全缺席，令家庭不和再度升溫，
對於這些與家人關係疏遠的傳聞，布魯克林稱之「無稽之談」。布魯克林對《每日郵報》表示：「總會有人說些負面的話，但我有一個非常支持我的妻子。我和她，我們只管做自己的事，保持低調並努力工作。我們很開心。」他從來不擔心人們怎麼評論他的私生活，「每個人總會說些無稽之談。我只專注於做我自己的事，和朋友打打高爾夫球。這很有趣」。
