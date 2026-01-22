為女友出氣！暴打8旬老翁致送醫不治 惡男下場出爐

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名彭姓男子僅因女友與素不相識的82歲沈姓老翁發生爭執，涉嫌暴打沈翁，致沈翁倒地，後腦杓直接撞擊堅硬之柏油路面而大量出血，經送醫急救後不治，桃園地檢署已依傷害致死罪嫌起訴。

檢警調查，彭姓男子（35歲）的邱姓女友去年6月22日晚間19時50分許，在桃園區信陽街與沈姓老翁（82歲）起口角爭執，彭男見狀心生不滿，明知沈翁年事已高，竟衝向坐在機車上的沈翁將人車推倒在地，沈翁起身時還遭其打落安全帽。

然彭男還不罷手，無視身旁的友人制止，再度對沈翁動粗，連沈翁重新戴上的安全帽再度脫落，並導致沈翁因重心不穩後仰倒地，後腦杓直接撞擊堅硬之柏油路面而大量出血，經送醫急救後於6月24日上午因頭部外傷併顱內出血，致腦損傷死亡。

案經警方據報追查出上情，將彭男送辦，桃園地檢署已依傷害致死罪嫌將他起訴。

