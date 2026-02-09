為女友生日製造浪漫！深情男碼頭放煙火「驚喜變驚嚇」 恐挨罰最高15萬元

【記者曾佳俊／新北報導】新北市三重警分局日前深夜巡邏行經三重忠孝碼頭時，突聽見現場傳出煙火施放聲響，警方循聲前往查看，赫見一名男子呆站原地，手中仍拿著剛施放完的煙火盒，當場被警方查獲。經了解，陳男是為替女友慶祝生日才施放煙火，雖出於浪漫心意，仍因於禁止地點，已違反《爆竹煙火管理條例》規定，後續將面臨最高15萬元罰鍰。

三重警方指出，39歲陳姓男子於1月25日晚間10時許，與女友前往忠孝碼頭散步，為替女友製造生日驚喜，擅自在禁止燃放爆竹煙火的區域施放煙火。恰巧警方巡邏經過，聽聞煙火聲響後立即上前查看，當時陳男正撿拾施放完畢的煙火盒，甚至還拿在手中，無法否認違規行為。

廣告 廣告

警方隨即進行身分查證，確認事發地點屬公告禁止燃放爆竹煙火場所，依法抄登相關資料並進行勸導，後續將移請新北市政府消防局依《爆竹煙火管理條例》裁處，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

警方提醒，煙火施放具有高度危險性，若未依規定場所及時間施放，恐危及自身及他人安全，也可能引發火災或公共危險。民眾如欲施放煙火或爆竹，務必事先確認合法時段與地點，切勿心存僥倖，以免浪漫不成反而荷包大失血。

警車聞聲而至，陳男正撿拾施放完畢的煙火盒，人贓俱獲。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜花蓮怡園渡假村停業！20人遭欠薪4個月 業主：再給我一點時間

獨家｜沈玉琳下週出院！ 好友證實：可回家過年了

獨家｜北車前天橋「有人懸在半空」 警消「4人拉住1人」看了手心都冒汗

