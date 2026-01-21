「為女友討債」涉個資法 法官當庭問職業…王大陸秒回：當兵

藝人王大陸日前出庭作證。資料照片。侯柏青攝



藝人王大陸捲起演藝圈閃兵風波，但一切案件的源起，只是王大陸為了幫女友闕沐軒向潘姓男子討債，因此透過車商小開游翔閔，找上北市刑大代理隊長劉居榮及四海幫堂主「小阿俊」陳子俊涉查個資。今天（1／21）上午新北地院再度開庭辯論，審判長詢問王大陸職業時，王大陸秒回：「當兵啊！」掀起法庭內一陣笑聲。王大陸才表示，之前是擔任演員，現在還在當兵。

王大陸女友闕沐軒聲稱，多年前遭潘男詐騙400萬元，潘被判刑3年6月定讞入監後，雙方就賠償問題達成和解，潘願賠240餘萬元，她等3年多，想知道潘男是否出獄、何時能還錢，所以請人脈很廣的游翔閔幫找人，闕沐軒聲稱絕沒要求向潘男家人要錢。

王大陸聲稱，他自認被閃兵集團首腦陳志明詐騙，也請游翔閔幫忙找人，報警後才得知陳男入監，他不想讓朋友繼續做白工，才在群組說「黑哥（陳男外號）去關了」，但他沒說「黑哥」就是陳男。

法官訊問王大陸做什麼職業，仍在服替代役的王大陸秒回「當兵啊」，法庭內掀起一陣竊笑，王大陸閃兵似乎已經成為共通話題。法官表示疑惑，王大陸解釋：「目前在當兵，之前是演員。」王大陸強調自己沒有涉案，闕沐軒及王大陸庭審時皆採取無罪答辯。

至於車商小開游翔閔及四海幫堂主「小阿俊」陳子俊，兩人都認罪請求輕判或緩刑，合議庭諭知辯論終結，訂於今年（2026年）4月22日上午11點宣判。

