為婆媳問題憂鬱22年離婚才解脫，前夫求復合竟要她「辭職顧婆婆」…還是當情人就好別傻了復婚

Q：我是德美，50歲，和前夫結婚22年，1年多前離婚，兩人有個21歲兒子，還在南部讀大學。離婚主因是我跟73歲婆婆不合，前夫夾在中間，夫妻倆不斷吵架，最後兩人都累了，我提出離婚並搬出去，前夫當時也接受了！
不過近幾個月，趁兒子回台北3人聚餐，感覺很不錯；即使兒子回南部，前夫也不時來約吃飯，甚至在我生日時送上禮物，讓我有點感動。他幾天前提出想復婚，但希望未來婆婆需要照護時，我能承擔照顧，雖然我也有工作，但他賺錢比較多，而且他家原本就有些資產，因此我可以不必工作！
這點我實在無法接受，因為新婚起我跟婆婆就處得很差，由於前夫是獨生子，加上公公在我們婚前幾年就過世，雖然我有跟寡母婆婆相處的覺悟，但現實比我想像的艱困太多。
從一開始，我跟婆婆在家事育兒方面就不合，我偶而學餐廳作法，把菜飯放大盤端出來，一人一盤，婆婆卻嫌味道會混在一起，生氣拒吃。就連洗衣服，她也堅持有些衣物必須用手洗才行。
此外，她總說我搶走她的男人，也就是我老公，雖然我能理解她喪夫心情，但當面說出來，還是讓我毛骨悚然！
我也難以忍受她搶著照顧我兒子，每次都說「妳上班就好，孫子我來帶」。許多同事羨慕我有婆婆幫忙，但婆婆許多觀念或作法都很老舊，像給孩子太多甜點，老讓他看電視、打電玩，也不肯讓孫子上幼稚園。幸好兒子上小學後就好多了，不再沒規沒矩。
只是兒子到南部上大學後，婆婆越發囉嗦，搞到我得憂鬱症，看到她都會頭痛噁心，內心甚至詛咒婆婆早點死掉算了，卻又厭惡自己這樣想！也是因為這樣，我才會提出離婚。離婚後各種毛病都好了，同事都覺得我好像換了個人，或許因此才會覺得跟前夫見面也不錯。
前夫傾訴他很寂寞，老實說我們原本也很恩愛，如果沒有婆媳問題，我們不可能離婚。現在一起吃飯，分手時就依依不捨，但想到婆婆就沒勇氣走回那個家門，也無法想像將來要照顧無法自理的她，我該如何是好？
A：德美好，許多女人都遭遇到類似的婆媳問題，復婚未嘗不可，但妳前夫還有附帶條件，妳必須照實把感受告訴他，否則即使復婚，也很快就會離婚的。
許多夫婦分分合合，常就是因為公婆問題而讓良緣變成孽緣，彼此受傷耗損，枉費美好人生！
妳不必急著短期內就答覆，而是繼續跟他見面，逐步讓他理解你的感受。老實說，若妳沒有經濟壓力，跟前夫維持約會關係就好，兩人反而能一直恩愛。
先別談是否搬回去或復婚，否則馬上又要面對婆媳相處的嚴酷現實，即使是前夫要求復婚、求妳回去的，但在妳婆婆看來，或許還會覺得妳又來搶她的男人，只會懷疑妳是如何誘騙她的兒子！
照顧婆婆不是媳婦責任
妳前夫的想法也必須改變，不能因為妳賺得較少，就得負責照護婆婆；這跟許多男人自認會賺錢，就把育兒責任全推給妻子一樣。妳的工作收入即使不如他，也自有價值，妳也是因為有工作才能主動提出離婚而脫離苦海的！
即使復婚，妳作為媳婦，在道義上只需協助解決婆婆照護問題，譬如妳丈夫搞不定時稍微幫忙，或請專人照護、或送到相關設施，因為夫家還有資產，其實問題不是那麼大，他不該盤算讓妳辭去工作來照顧。
男人很健忘，或許他已經忘記離婚前妳受苦的狀況了！如果他沒忘記，就會讓我懷疑他到底有多愛妳！
不必強求婆媳和諧
妳所以能跟他和睦相處、甜蜜約會，也是因為有了這一年多自由呼吸的空間，才能讓自我復原。所以妳該慢慢考慮復婚可能，要復婚也應該是妳提出條件，而不是妳前夫，如果他的想法一直很強勢，就不能答應。
妳還愛他，或是妳也覺得兩個人比一個人好，那跟他約會或旅行就好，等他多多為妳考慮之後再來思考其他！
有的婆媳問題或許有解、有的無解，不一定要強求答案，合不來不一定要合，可以有折衷作法。妳婆婆原本也該為兒子的幸福著想，但她想不通，也很難逼她想多通，姑且迴避還是最佳作法！
