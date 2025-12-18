為婚禮闖關狂練穿內褲！劉冠廷到場才知「要夾那裡」崩潰逃離
電影《雙囍》由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港金獎明星擔綱主演。今（18）日釋出首支幕後花絮，聚焦劇中主軸「一樁喜事，兩場婚禮」，演員相繼分享對於這天的混亂喜事看法。電影中飾演男方父親的庹宗華就表示接拍《雙囍》的原因就是覺得角色關係與衝突性十分有趣，而劇中飾演控制欲極強的男方母親的楊貴媚也語帶威脅地開玩笑表示：「在一天之內要辦兩場婚禮，在同一個時間、同一個地點，您覺得會很快樂嗎？歡迎你進來戲院看看！」
《雙囍》劉冠廷「一天兩場婚禮」崩潰忙翻。（圖／水花電影）
《雙囍》劇中演員們公認拍攝時最有挑戰的就是劇情安排是所有的任務都是在「一天之內」要完成的事情，加上婚禮有許多繁複的儀式，每個環節都不能鬆懈。電影中飾演婚顧的9m88就分享：「劇情的節奏非常快，也要很明確，把每個需要做的事情透過角色或劇情一一表達出來，才能讓觀眾清楚知道此時此刻要發生什麼事情。」花絮中，蔡凡熙更語出驚人的表示「整個拍攝過程都很混亂」，一說完怕誤會，急忙解釋：「不是說整個劇組混亂，是指劇情的安排，對於婚禮的主軸是非常混亂的。」他也笑說：「結過婚的人可以看這部電影，回顧當時結婚的荒唐事，還沒結婚也可以先看一下，當作打預防針。」
《雙囍》中飾演主角新郎的劉冠廷也特別提及劇中一場新郎闖關環節同時碰上危急事件的發生，蠟燭兩頭燒的狀況讓他十分崩潰。他分享：「原本劇本上是寫要在幾分鐘之內不用手把內褲穿上」，更表示事前為了闖關成功，在家做了許多「穿內褲」的準備功課與練習，甚至想過用劈腿一瞬間把內褲穿好，結果一到現場，闖關道具與劇本上的截然不同，改成了要用曬衣夾夾臉的「愛的夾夾樂」，讓他哭笑不得地說：「當天在現場看到夾子的時候真的是滿腦子都在想要怎麼解？那時候也不知道哪來的靈感，就很直覺地把捧花往上一丟，把所有人的注意力吸走，我也趁機趕快逃離。」試圖在荒謬裡面用演員或是角色的身份幫劇情加到分。
電影《雙囍》由環球影業發行，水花電影股份有限公司製作，劇情描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮！該片將於2026年2月17日大年初一正式上映。
