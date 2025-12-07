為孩子圓夢! 台北101"夢想舞台耶誕音樂會"盛大登場

財經中心／陳妍霖 董子誠 台北報導

為了幫孩子圓夢，台北101舉辦「夢想舞台耶誕音樂會」，今天（6日）下午盛大登場，來自全台各城市學校以及偏鄉原民部落的青年兒童齊聚演出，董事長賈永婕親自出席，感謝企業贊助獻愛，才能為孩子打造發光發亮的舞台。

來自台北私立復興小學合唱團，在充滿濃濃耶誕氣氛下，為活動揭開序幕，台北101「夢想舞台耶誕音樂會」週六下午在四樓都會廣場盛大登場。





最清澈純淨、嘹亮歌聲，他們是來自台東原民部落''VASA東排灣青年歌謠隊''，傳唱東排灣古謠，101結合5大公益團體，打造音樂舞台，邀請全台各地的偏鄉山區原住民青年學童，用歌舞交織。





台北101董事長 賈永婕表示，「這個歲末年終的時候，我們就是充滿感恩的季節，也是充滿著愛的季節，非常開心，今天在我們台北101的4樓，這一區現在變成了夢想舞台，大家可以看到我們非常用心的呈現，今年是一個比較屬於馬戲團感覺的耶誕佈置，每一年其實台北101在12月的這個季節，我們的行銷團隊他們真的非常的用心，也非常的努力，每一年他們都會在這裡打造夢想舞台，希望能夠串聯，不管是我們的鄉鎮還有我們城市們的孩子，都有一個最高、最棒的舞台，可以在這邊讓大家看見他們發光發亮」。

企業集愛，大力贊助超過500名青年兒童登上101舞台，要用音樂，展現自信。

音樂會贊助商，也是RMT醫療集團總裁石原智博指出，「兒童需要有教育的機會，我覺得你要給他一個物資，不如給他一個未來的機會，有生存的機會，所以我希望，能在全國、台灣能找到一些成績，用成績的方式去鼓勵」。





民視董事長王明玉受邀出席台北101夢想舞台耶誕音樂會 獲頒感謝狀（圖／民視新聞）





受邀出席音樂會、獲頒感謝狀的民視董事長王明玉表示，「這是我們參與的第二年，民視有這個機會來參加這個音樂會，我是覺得蠻好的，這個也是我們媒體應該做的事情」。





現場演出再透過網路直播，藉由各個平台，要讓這場跨校、跨族群的聯合演出，持續將愛的力量傳遞。

原文出處：台北101為孩子圓夢 「夢想舞台耶誕音樂會」盛大登場

