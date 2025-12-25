為孩子存錢！ 朝野拋兒童帳戶 差在家長是否「強制自提」

在藍白陣營草擬的版本中，主張由政府為12歲以下孩童一次性存入5萬元，並逐年補助1萬元。（圖／東森新聞）





台灣生育率長期處於全球低點，為解決少子化國安危機，朝野立委紛紛借鏡美國經驗，研擬推動「兒童儲蓄帳戶」，希望由國家制度支持育兒家庭。目前朝野版本主要分為「現金補貼」與「投資複利」兩大方向，引發家長熱烈討論。



在藍白陣營草擬的版本中，主張由政府為12歲以下孩童一次性存入5萬元，並逐年補助1萬元；若家長與雇主願意額外提撥，將給予稅賦減免優惠。依此推算，孩童年滿18歲後，基礎累積資產約為33.9萬元；若加上家長每年額外提撥5千至1萬元，帳戶金額可望達到45.7萬至56.1萬元。

廣告 廣告

民進黨立委郭國文則提出「轉大人ETF」方案，鎖定0到10歲期間，由政府與家長每月各出資1,200元進行投資。若以年化報酬率10%估算，孩童年滿18歲時，帳戶累積金額將可突破100萬元，成為成年後的第一桶金。



兩案相比，民眾看法不一。支持民進黨版本的家長認為，每月提撥金額壓力較小，且透過長時間複利，未來可領取的金額較高；傾向藍白版本的民眾則表示，不需要自付額對家庭當下的經濟負擔較輕。



儘管兒童帳戶能讓孩子在成年後擁有留學、創業的資金，建立理財觀念，但對於「催生」效果，部分民眾仍持保留態度。有家長直言，養育成本高昂，且帳戶資金需等到18歲才能動用，對於緩解眼前的育兒經濟壓力幫助有限，恐怕難以單靠此政策扭轉生育率探底的趨勢。

更多東森新聞報導

東森深度周報／救生育新策明年上路 一胎補10萬真能「催生」？

爸媽準備領錢！屏東縣政府加碼補助3萬 元旦開跑

生育率低怪台女？ PTT八卦板謬論：戶政強制配對

