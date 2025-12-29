為孩子撐起未來 賴順仁攜手翔愛公益慈善協會捐200萬助學金

為了不讓孩子在求學道路上，因家庭變故而被迫停下腳步，台中市議員賴順仁攜手社團法人臺灣翔愛公益慈善協會，今（29）日共同捐贈200萬元設立「北屯區學校助學金」，挹注北屯區27所國中小學，協助經濟弱勢及遭遇突發狀況的學生安心就學，減輕家庭負擔，為孩子注入持續前行、勇敢追夢的力量。

圖說：翔愛公益慈善協會和台中市議員賴順仁今天共同捐贈200萬元設立「北屯區學校助學金」，北屯國小獲贈助學金10萬元，校長陳怡婷感謝熱心公益，讓學生安心就學。照片/陳怡婷臉書。 北屯區學校助學金捐贈典禮於今日上午10時在文心國小舉行，27所受贈學校的校長與師長共同見證善意匯聚的感動時刻，氣氛溫暖而感人。多位校方代表表示，助學金宛如一場「及時雨」，在景氣低迷或家庭突遭變故之際，為學生與家長帶來即時且實質的協助，也讓孩子深刻感受到，社會並未遺忘他們。 不少師長分享，校園中有些學生原本生活穩定，卻因家庭成員罹病、意外事故或工作變動，短時間內無法負擔學雜費與基本生活開銷；助學金的挹注，使學校得以即時伸出援手，陪伴孩子度過眼前困境，避免因經濟壓力影響學習與心理狀態，讓孩子能專心於課業與身心成長。 賴順仁表示，教育是翻轉人生最關鍵的力量，助學金正是希望在孩子最需要的時刻，成為穩定他們前行的後盾。這筆經費將優先提供給家庭經濟弱勢，或因突發事故陷入困境的學生，透過學校審慎評估與協助，將資源送到真正需要的孩子手中，確保每位學生不因現實困境而中斷學習。 臺灣翔愛公益慈善協會理事長王森源表示，協會起源於5位夥伴因為看見家庭功能失衡導致孩子無法在原生家庭穩定成長，甚至必須被安置於社福機構的社會問題，共同成立協會。協會多年來透過深度接觸各類家庭及社會大眾無私支持，陪伴許多孩子重新找回歸屬，實踐「讓家有能，因愛飛翔」的核心理念。 賴順仁特別指出，助學金的意義不僅止於金錢上的支持，更重要的是向孩子傳遞清楚而溫暖的訊息「你並不孤單，有人關心你」。他期盼孩子接受幫助的同時，能感受到社會的善意與溫度；未來在有能力時將這份愛心延續下去，讓善的力量持續循環。 本次200萬元助學金，補助用途以就學與基本生活需求為主，包含學雜費及代收代辦費補助、書籍與學習用品費用等，協助減輕家庭在教育支出的壓力；針對突發性生活變故，亦可提供緊急生活扶助金，以及醫療、復健等必要費用。 賴順仁感謝社團法人臺灣翔愛公益慈善協會長期深耕公益，與學校及民意代表攜手合作，讓資源得以及時送到孩子身邊。他表示，未來將持續關注教育與弱勢學生的需求，整合更多社會力量，為孩子打造一個充滿關懷與支持的學習環境，讓每一個夢想都有被守護、被實現的可能。

