為孩子苦撐抗癌4次！單親媽躲不過死神 在家遭「流彈射中」身亡

國際中心／游舒婷報導

戰勝了病魔，卻躲不過意外！美國科羅拉多一名曾四度與戰勝癌症病魔、展現堅強生命力的美國科羅拉多州女子，卻在家中遭流彈擊中不幸身亡，由於她生前為人客氣，結交了不少朋友，消息一出讓她的親友們都相當難過。

女子努力對抗癌症，卻在家被流彈波及身亡。（示意圖／翻攝自Pixabay）

這起意外發生在今年5月，根據《People》報導，49歲的珍妮佛．詹姆斯（Jennifer James）4月28日於科羅拉多州伯索德鎮（Berthoud）家中，遭一顆子彈穿透窗戶擊中胸口，她在倒下前仍設法撥打911求救，但救護人員趕抵後仍宣告她當場死亡。

報導指出，珍妮佛是一名單親母親，獨自扶養四名子女，她在29歲時確診乳癌，20多年來與癌症反覆對抗，她在過世時也正在接受化療。

根據當時的逮捕文件，20歲的嫌犯埃比尼澤．沃庫（Ebenezer Worku）供稱他在珍妮佛的住家外街道上不慎走火，沒有注意到子彈射入屋內，他向警方表示，當時窗簾拉上，以為子彈擊中牆面。

警方認定該行為構成重大危險，對沃庫提出一級謀殺指控，珍妮佛的女兒艾希莉（Ashley）接受當地媒體訪問時悲痛表示，沒想到這種事會發生在自己身上。

