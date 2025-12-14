為孩子說故事 新莊趙爺爺獲表揚

新北市文化志工感恩大會，市長侯友宜頒發感謝狀予鶯歌陶瓷博物館團隊。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市文化局「一一四年文化志工感恩大會」十四日在市府多功能集會堂登場，市長侯友宜表示，文化志工是市府推動文化服務的重要推手，迄今已頒發超過二萬零五百名志工感謝狀。

文化局指出，每兩年舉辦的文化類志願服務評鑑暨獎勵，今年共有二百三十名志工獲得個人獎項、九名楷模獎及五個績優團隊獎，獲獎人數較上屆增加百分之三十五以上，獲表揚的文化志工服務遍及博物館、藝文館舍與藝文活動，今年並新增市美館志工隊。

新北市一一四年文化志工感恩大會昨下午在市府多功能集會堂登場，市長侯友宜表揚績優文化志工個人及團隊肯定他們推廣新北在地藝術與文化的努力。 （記者吳瀛洲攝）

文化局表示，獲得楷模獎的趙文義在新莊文藝中心服務超過二十三年，過去擔任故事志工，以慈愛與耐心陪伴孩子閱讀，被大小朋友親暱地稱為「趙爺爺」，累積無數粉絲。

今年獲得楷模獎的周芳軍對在地文化與古蹟保存富有使命感，退休後投入新北文史學會志工行列已有十二年，參與新店溪在地史料文化田調及耆老訪談紀錄等工作，包含《車仔寮物語》刊物及「烏來學台車歷史文化特展」等，成為在地重要的教學資源，擴大志工服務對社區文化傳承的正向效益。

志工楊莒民為外交官退休，具備卓越外語能力，曾在雙十國慶時為新北市立圖書館總館接待吐瓦魯總理、尼泊爾市長及史瓦濟蘭等各國外賓，展現高度專業。