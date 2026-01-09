為宜縣府「運動處」催生 籌備處正式揭牌

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宜蘭縣政府今（9）日上午在宜蘭縣立體育館地下一樓舉行「宜蘭縣政府運動處籌備處」揭牌儀式，籌備處的成立，象徵著宜蘭縣體育事務將邁向更專業化、組織化的新里程碑。

林茂盛代理縣長表示，體育是城市的活力泉源，也是縣民健康的基石。隨著運動風氣日盛，體育事務日益繁雜，提升行政組織層級勢在必行。而成立運動處籌備處是為了回應縣民對優質運動環境的期待，透過專責單位的規劃，能更有效率地整合資源、培訓優秀選手並優化場館設施。

縣府表示，揭牌地點選在「宜蘭縣立體育館地下一樓」具有特殊的傳承意義。此處曾是宜蘭縣承辦102年全國中等學校運動會、106年全國運動會以及110年全國原住民族運動會的籌備處基地。這三個重大賽事的成功舉辦，不僅累積豐富的賽務經驗，更凝聚縣府團隊的向心力。此外，宜蘭縣近年來在推廣全民運動上成績斐然，已連續四年榮獲教育部體育署「運動i臺灣」計畫特優獎項的肯定。選在此地成立運動處籌備處，正是希望能承襲過去舉辦全國級賽事的榮耀與經驗，將這股能量轉化為推動未來體育政策的動力。

縣府指出，宜蘭縣政府運動處籌備處成立後，將積極展開各項法規修訂及組織編制作業，為正式成立「運動處」奠定穩固基礎。縣府團隊將持續秉持「縣民優先、運動樂活」的精神，從競技體育的扎根、全民運動的推廣到運動產業的輔導，全方位提升宜蘭的體育競爭力，打造一座讓縣民引以為傲的健康運動城市。