為宜蘭打開世界舞台 秘克琳神父獲頒榮譽縣民證

宜蘭縣代理縣長林茂盛親自頒發「宜蘭縣榮譽縣民證」給為宜蘭打開世界舞台的先行者-秘克琳神父獲頒榮譽縣民証。主辦單位安排獻花，深深表達祝賀之意。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛親自頒發「宜蘭縣榮譽縣民證」給為宜蘭打開世界舞台的先行者-秘克琳神父獲頒榮譽縣民証。主辦單位安排獻花，深深表達祝賀之意。（記者董秀雲攝）

義大利籍秘克琳神父於一九六四年踏上台灣土地，超過一甲子以來，他將最美好的青春年華奉獻給宜蘭，更透過文化藝術的力量，讓宜蘭與世界緊密連結。為表彰秘克琳神父對宜蘭縣的卓越貢獻，特別是在促進國際文化交流方面的深遠影響，宜蘭縣政府於昨（廿六）日在縣府縣民大廳由代理縣長林茂盛親自頒發「宜蘭縣榮譽縣民證」，以最高敬意感謝這位「宜蘭之光」。天主教靈醫會台灣分會長黃浩然、前會長呂若瑟神父、羅東聖母醫院院長馬漢光、縣議員陳鴻禧、立委陳俊宇服務處特助陳宏昌、縣議員黃定和服務處特助羅光榮、縣文化局長黃伴書共襄盛會。主辦單位安排獻花，深深表達祝賀之意。眾人齊喊「秘神父我們愛您喔！」秘神父也回應「謝謝大家，我愛您們！」現場喜氣洋洋，充滿歡樂。

廣告 廣告

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，「宜蘭國際童玩藝術節」不僅是宜蘭的代名詞，更是全球最具指標性的童玩文化節慶之一，秘神父絕對是背後的重要推手與靈魂人物。林茂盛更強調，秘神父早在二○一七年取得中華民國國民身分，成為「正港的台灣人」。進一步頒發榮譽縣民證，不僅是縣府對神父半世紀以來犧牲奉獻的正式肯定，更是全體宜蘭鄉親最誠摯的感謝。

秘神父自代理縣長林茂盛手中接下榮譽縣民證後感性表示，六十年來，他愛宜蘭，宜蘭是他的家，他為宜蘭羅東奉獻心力，每年帶蘭陽舞蹈團出去，和世界有來往，把台灣最好的文化表現出來，所到的每個國家都很成功，他愛台灣。「台灣是很美好的，台灣要走出去，讓世界看到台灣文化最美好的宜蘭，讓宜蘭的文化藝術讓世界看見。」現年九十歲的秘克琳神父，六十年來把美好的歲月奉獻給宜蘭，他把異鄉當家鄉，令人感動。

秘克琳神父抵台已超過六十年，長期無私為宜蘭縣藝術文化扎根與推展，頒獎典禮中也特別邀請由神父一手創立的蘭陽舞蹈團演出，該團一九七四年於義大利巡演時，是全球第一支於教宗御前獻藝的表演團體，於世界各地累積超過千餘場次演出。