為宜蘭打開世界舞台 秘克琳神父獲頒榮譽縣民證
▲宜蘭縣代理縣長林茂盛親自頒發「宜蘭縣榮譽縣民證」給為宜蘭打開世界舞台的先行者-秘克琳神父獲頒榮譽縣民証。主辦單位安排獻花，深深表達祝賀之意。（記者董秀雲攝）
義大利籍秘克琳神父於一九六四年踏上台灣土地，超過一甲子以來，他將最美好的青春年華奉獻給宜蘭，更透過文化藝術的力量，讓宜蘭與世界緊密連結。為表彰秘克琳神父對宜蘭縣的卓越貢獻，特別是在促進國際文化交流方面的深遠影響，宜蘭縣政府於昨（廿六）日在縣府縣民大廳由代理縣長林茂盛親自頒發「宜蘭縣榮譽縣民證」，以最高敬意感謝這位「宜蘭之光」。天主教靈醫會台灣分會長黃浩然、前會長呂若瑟神父、羅東聖母醫院院長馬漢光、縣議員陳鴻禧、立委陳俊宇服務處特助陳宏昌、縣議員黃定和服務處特助羅光榮、縣文化局長黃伴書共襄盛會。主辦單位安排獻花，深深表達祝賀之意。眾人齊喊「秘神父我們愛您喔！」秘神父也回應「謝謝大家，我愛您們！」現場喜氣洋洋，充滿歡樂。
宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，「宜蘭國際童玩藝術節」不僅是宜蘭的代名詞，更是全球最具指標性的童玩文化節慶之一，秘神父絕對是背後的重要推手與靈魂人物。林茂盛更強調，秘神父早在二○一七年取得中華民國國民身分，成為「正港的台灣人」。進一步頒發榮譽縣民證，不僅是縣府對神父半世紀以來犧牲奉獻的正式肯定，更是全體宜蘭鄉親最誠摯的感謝。
秘神父自代理縣長林茂盛手中接下榮譽縣民證後感性表示，六十年來，他愛宜蘭，宜蘭是他的家，他為宜蘭羅東奉獻心力，每年帶蘭陽舞蹈團出去，和世界有來往，把台灣最好的文化表現出來，所到的每個國家都很成功，他愛台灣。「台灣是很美好的，台灣要走出去，讓世界看到台灣文化最美好的宜蘭，讓宜蘭的文化藝術讓世界看見。」現年九十歲的秘克琳神父，六十年來把美好的歲月奉獻給宜蘭，他把異鄉當家鄉，令人感動。
秘克琳神父抵台已超過六十年，長期無私為宜蘭縣藝術文化扎根與推展，頒獎典禮中也特別邀請由神父一手創立的蘭陽舞蹈團演出，該團一九七四年於義大利巡演時，是全球第一支於教宗御前獻藝的表演團體，於世界各地累積超過千餘場次演出。
其他人也在看
疾管署主任指使技工煮飯？ 調查結果出爐「非霸凌、不予懲處」
疾病管制署東區管制中心簡姓主任被爆長期指使特定女技工每日準備早午餐，遭基層員工檢舉公器私用。疾管署今(26)日公布調查結果。疾管署表示，為釐清事實，於今年11月24日至26日間，請東區管制中心33名同仁匿名填寫員工協助方案問卷，瞭解其實際感受。中天新聞網 ・ 5 小時前
賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠
國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。中時新聞網 ・ 1 天前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：不予懲處
（中央社記者曾以寧台北26日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天公布調查結果，經參酌該技工陳述內容，及考量事發源由，經考績委員會表決「不予懲處」。中央社 ・ 4 小時前
賴總統投書 白宮前國家安全顧問：台灣川普雙贏｜#鏡新聞
賴總統投書華盛頓郵報，捍衛國家主權，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩也讚揚，這對台灣還有川普來說是雙贏。不過外交人士很表達肯定，認為台灣與國際潮流同步，但也相當好奇，台灣的在野黨立場又是如何？ 民進黨立委王定宇跟藍白喊話，不要再擋特別預算。賴士葆則是提問，這些預算到底要花在哪裡要講清楚。鏡新聞 ・ 7 小時前
疾管署技工親曝「沒有被霸凌」 副署長將進駐督導
（中央社記者曾以寧台北26日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天公布音檔，技工親自澄清沒有被霸凌；不過因有工作分配不均等意見，將派副署長曾淑慧進駐督導。中央社 ・ 2 小時前
台灣旅客阿布達比機場遭武裝警察帶走 外交部：釐清案情提供協助
週刊報導，雲林一對夫妻上周日（23日）晚間從桃園機場飛往阿布達比轉機，陳姓丈夫在阿布達比登機時遭5名武裝警察帶走，至今失聯3天，求助台灣外交部杜拜辦事處無果。外交部今天表示，駐杜拜辦事處今天已獲得當地警方初步說明，目前正與警方進一步釐清案情，提供民眾後續協助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 2 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 7 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 10 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
日職》不只簽約林安可 西武獅也報價給台電投手王宇傑
日本職棒西武獅2025年球季結束從台灣職棒簽約外野手林安可，其實西武球團對於台灣戰力展現企圖心，10月報價簽約金28萬美元（約合新台幣884萬元）給台灣電力22歲投手王宇傑，少見到業餘打球4年還能獲得海外如此不錯報價，王宇傑拒絕了。TSNA ・ 3 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 9 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 5 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 13 小時前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
國分太一終於出面 淚灑記者會嘆「只是想知道我錯在哪」
前「TOKIO 東京小子」成員國分太一日前突然遭電視台以「違反公司規範」除名，他在今（26日）突然與律師共同召開記者會，首次針對「多次違反公司規範」遭日本電視台除名並無限期停工一事說明，但還是留下不少謎團。他身穿黑色西裝、神情憔悴，數度哽咽鞠躬，向所有受牽連的當事人、節目製作人員、贊助商及觀眾致歉，並坦言「在幾天內失去了所有」。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前