為客戶規劃好各種居住細節 永慶房屋廖崇傑贏得消費者指名

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

生活機能成熟、交通便利，房價又比台北市來得親民，永和區是新北市人口居住密度相當高的行政區之一，優異的居住條件讓永和區房市相當熱絡，也使得該區域有許多房仲服務。在房仲競爭激烈的永和區，永慶房屋經紀人員廖崇傑，能夠快速拉近與客戶之間的距離，再搭配上誠實細膩的購售屋服務，已成為永和區四號公園在地的房產達人，廣受消費者指名服務。

曾有一名客戶想在永和區的四號公園周遭購置新家。起初客戶委託許多房仲業者共同找房，在找房過程中，觀察到廖崇傑非常細心且客觀，不會只強調房屋的優點，反而站在客戶的角度，提醒可能需要注意的地方，感到非常放心。客戶表示：「不論是有管理室的大樓，還是無管理但環境單純的社區，他都能從管理費、坪效、屋齡、修繕狀況到社區狀況等多方面做比較，清楚分析哪一種比較適合我們的生活需求與預算考量，讓我們在做決定時更有信心。」後來客戶只選擇廖崇傑服務，最後購入理想房屋後，還特地在Google上為他的專業服務留下讚賞。

廖崇傑表示，房仲是為「人」服務，不是為「成交」服務。有些房仲為了成交，會一直推銷房屋的好，卻只是為了「說服」客戶喜歡房子。但就算房屋優點很多，只要不是客戶所需要的，這些優點就不會是優點。所以在服務過程中，會仔細蒐集客戶的各種需求和細節，從生活習慣、家庭組成、居住偏好等面向，先勾勒出客戶的理想生活場景，再逐一挑選適合的房屋。房屋若有缺點，他便會在賞屋過程中提醒客戶，並提供相關建議，因此不斷贏得客戶的信賴。

另外，有一名屋主打算出售目前所居住的三房住宅，為自己籌措退休資金，於是委託廖崇傑售屋。在服務過程中，他觀察到屋主正在尋覓下一個租屋處。於是在委售期間，他也同時將客戶喜歡的居住區域、生活環境和房屋條件，輸入「永慶AI智能配對」系統，為屋主尋找適合的居所。最後廖崇傑不僅成功為屋主出售房屋，也幾乎在同時間內為屋主找到適合的住宅。

在永慶AI科技的幫助下，找到的房屋不僅位在屋主喜歡的生活圈中、符合屋主的生活習慣，而他規劃的「大屋換小屋」換屋策略，讓屋主即使出售房屋，還留有一筆退休金得以享受退休生活。廖崇傑「搶先掌握客戶需求」的房產服務，讓屋主讚不絕口，順利完成換屋。廖崇傑表示，「掌握客戶的需求」聽起來很好懂，但能夠做到多細緻，才是房仲的真功夫。

「我在幫客戶找房的時候，不是只有空間足不足夠的問題，還要思考到客戶喜歡的家具搬不搬得過來、放不放得下。」他分享，「我也會陪著客戶去分析他之前看過哪些房子？有沒有喜歡卻沒買到的？為什麼沒買到？去幫他分析原因、增加經驗值，下一次看到喜歡的房子時，客戶就更清楚自己的決策。」廖崇傑指出，正是從這些小細節，才可以展現自己的價值，贏得客戶的信賴。

