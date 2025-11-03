為家人找住所，也為自己找未來！長照費比薪水還高，3大解方減輕負擔
長照機構費用高昂，每月帳單常常超過一名勞工整月的薪資。本文整理每月開銷、政府補助、稅務優惠與商業保險，教你如何減輕長照財務壓力。
根據2022年老人狀況調查，在「不願入住長照機構」的原因當中，「無力負擔費用」在55～64歲的族群中排名第一，在65歲以上的族群中則排名第二。
然而，隨著高齡少子化社會來臨，加上「照顧不離職」的觀念逐漸被接受，住宿式長照機構逐漸成為家庭會考慮的照顧選項。2023年底，家庭照顧者關懷總會進行的一項網路調查，印證了這項轉變。
調查結果顯示，有35%希望由家人自行照顧、33%選擇使用居家服務，另有31%傾向使用住宿式長照機構，顯示社會觀念已有明顯轉變，住宿式長照機構也成為重要的照顧方式。但入住長照機構到底1個月要花上多少錢？政府提供哪些補助？又該如何運用商業長照保險減輕財務壓力？
機構月費最高7萬，長照3.0後會更貴？
「我自己就是做這行的，我常常提醒別人，不要落入長照，因為這筆費用真的不小，」轄下擁有日照中心和住宿型長照機構、士林靈糧堂社會福利協會執行長李梅英說。
李梅英與家中5個手足很早就知道，照顧父母的責任將共同承擔，於是從年輕時就設立「照顧專戶」，每月固定存一筆錢，準備未來可能面對的支出。後來她的父親臥床8年、母親也曾臥床2個月，雖然2人皆未入住機構，而是聘請外籍看護在家照顧，但長照所需的時間與開銷，仍不可小覷。
因此長照保險一推出，當時還不到30歲的李梅英就買了。「我希望當我需要這筆錢時，不必讓孩子去承擔花費，」她表示。
因為在可預期的未來，長照費用勢必水漲船高。以住宿式長照機構收費為例，雖會因機構類型與照護對象（失能或失智）而有所不同，但政府針對機構收費訂有「天花板」，最高不超過7萬元。
不過，日前在一場專家會議上，衛福部次長呂建德坦承，長照3.0正在研擬新的收費機制，未來可能依照「公費型」、「中階型」、「高端型」等不同服務類別，設定不同的費用區間，以引導市場朝多元化發展。收費上限中央以不干預為原則，交由地方政府決定。
簡言之，不再有天花板設限，未來住長照機構將依照需求，可能出現更高收費標準。
補助＋扣稅，長照3.0每年最高可省30萬
好消息是，政府已逐步擴大補助與稅務減免，幫助家庭減輕負擔。2023年起，政府提供每人每年12萬元的補助，明年上路的長照3.0擬再調高額度至每人每年18萬元。
此外，自2019年7月起，《所得稅法》也增訂「長期照顧特別扣除額」，只要納稅人、配偶或扶養親屬入住長照機構達90天以上，每人每年可定額扣除12萬元所得稅。
換句話說，明年開始透過政府補助與稅務優惠的搭配使用，每人每年最高可減輕約30萬元的支出壓力。
長照補貼不夠時，可利用商業保險補位
除此之外，還可運用商業保險，減輕長照財務壓力。南山人壽商品部副總游乃穎表示，市面上常見用來支應長照費用的保險類型，包含長照險、類長照險（特定傷病險）和失能扶助險3大類型，保險金給付方式則可分為一次性給付或分期給付。
游乃穎說，透過一次性的保險金給付，可以支應初期大筆開銷費用，例如居家環境的無障礙空間改造，含扶手、防滑、降低門檻、走入式浴缸、電動床等。分期給付，則適合用於未來照顧所需的其他花費。
由於愈來愈多人有失智照護的需求，游乃穎也建議，在規劃保障時，可結合有失智保障的商品，一旦發生，就有充裕的經濟後盾支應未來的長照負擔。
財務體檢：別讓長照成家庭經濟黑洞
事實上，根據壽險公會統計，截至2024年6月底的長照險投保率僅4.75%，並不算高。南山人壽商品行銷推廣部協理王德仁認為，因許多人對於未來可能需要的長照費用缺乏認知，或沒有考慮到通膨風險，低估了長照的財務衝擊。
民眾應盡早進行「長照財務體檢」，盤點現有的商業保險、家庭儲蓄、醫療預備金，並思考自己可能偏好的長照方式，無論是請人到府照顧或入住機構，都會影響未來的支出結構。
隨著台灣邁入高齡少子化社會，長照的挑戰愈來愈近，從現在開始盤點與規劃，絕對不嫌太早，也是讓自己與家人更安心、也更有選擇權的關鍵。
延伸閱讀：
軍規打造的行動醫療車，開進山裡海邊，讓長輩在巷口就能做肺癌篩檢
《Good Energy國際大師論壇》告別吃藥吃到老！以「療癒」取代「治療」，啟動身體最強好能量
新型A流症狀解析：新型A流潛伏期、傳染力、重症、多久會好一次看
其他人也在看
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 6 小時前
王力宏與Ella合唱〈Super Star〉因版權下架 團隊砸錢大和解
王力宏日期在中國大陸深圳，舉辦《最好的地方》演唱會，與嘉賓Ella陳嘉樺合唱S.H.E經典歌曲〈Super Star〉，現場版MV於10月30日因版權問題無預警下架，時隔48小時後，團隊與版權方達成共識，經紀人楊文傑說：「花了31萬解決這個事，給粉絲一個漂亮的成績單，實力寵粉，能花錢火速砸回版權，這是必須的！非常值得！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 7 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 10 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 8 小時前
任容萱認了恢單！ 曝Selina生子計畫
三立3日舉辦新劇的發佈會，《愛鄰洗衣店》的柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽以及《我的媽媽欠栽培》鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈還有《佛系使者-阿夜》的姚以緹都出席。任容萱聊到姊姊Selina日前被誤以為懷有身孕，她澄清表示，「沒有啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
世界大賽／距離奪冠只剩2出局 他9上挨追平！「我1球害多倫多沒冠軍」
世界大賽G7藍鳥領先整場比賽，直到9局上守護神霍夫曼（Jeff Hoffman）遭洛哈斯（Miguel Rojas）全壘打狙擊追平比數，最終藍鳥在延長賽不敵道奇錯失冠軍，賽後霍夫曼自責喊「我的1球失投害了所有人。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「4G吃到飽」恐被下架 王鴻薇警告NCC了
[NOWnews今日新聞]行動電話電信方案攸關民生議題。國民黨立委王鴻薇今（3）日直指，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
擅闖豬場清消！台中嚴懲動保處人員 醫嗆「再騙啊」：還是禮拜天誰信？
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，杜承哲醫師就發文怒轟台中市政府，質疑昨日是禮拜天，竟然有員工「自己進去消毒」不合理。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
快訊／ 國民黨縣市黨部主委出爐！鄭麗文點名「這4人」：有很重要使命
國民黨主席鄭麗文今（3日）上任後第一個工作日，即宣布各縣市黨部新任主委人事案。鄭麗文於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
謝侑芯猝死現場9顆「愛他死」 醫：1錠多種成分增猝死風險
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，警方在案發現場搜獲9顆可疑藍色藥錠，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Estacy）。醫師指出，現今這類合成物質常將多種成分製成一顆藥丸。中天新聞網 ・ 1 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光 達人給6建議：小學生沒興趣
高雄岡山區和平國小規劃明年3月畢業旅行，行程表出爐，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人稱羨的是費用只要5千元。校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。不過行程曝光後，日本旅遊達人林氏璧就給出6大建議，供家長、老師參考。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前