為家人找住所，也為自己找未來！長照費比薪水還高，3大解方減輕負擔

長照機構費用高昂，每月帳單常常超過一名勞工整月的薪資。本文整理每月開銷、政府補助、稅務優惠與商業保險，教你如何減輕長照財務壓力。

根據2022年老人狀況調查，在「不願入住長照機構」的原因當中，「無力負擔費用」在55～64歲的族群中排名第一，在65歲以上的族群中則排名第二。

然而，隨著高齡少子化社會來臨，加上「照顧不離職」的觀念逐漸被接受，住宿式長照機構逐漸成為家庭會考慮的照顧選項。2023年底，家庭照顧者關懷總會進行的一項網路調查，印證了這項轉變。

調查結果顯示，有35%希望由家人自行照顧、33%選擇使用居家服務，另有31%傾向使用住宿式長照機構，顯示社會觀念已有明顯轉變，住宿式長照機構也成為重要的照顧方式。但入住長照機構到底1個月要花上多少錢？政府提供哪些補助？又該如何運用商業長照保險減輕財務壓力？

機構月費最高7萬，長照3.0後會更貴？

「我自己就是做這行的，我常常提醒別人，不要落入長照，因為這筆費用真的不小，」轄下擁有日照中心和住宿型長照機構、士林靈糧堂社會福利協會執行長李梅英說。

李梅英與家中5個手足很早就知道，照顧父母的責任將共同承擔，於是從年輕時就設立「照顧專戶」，每月固定存一筆錢，準備未來可能面對的支出。後來她的父親臥床8年、母親也曾臥床2個月，雖然2人皆未入住機構，而是聘請外籍看護在家照顧，但長照所需的時間與開銷，仍不可小覷。

因此長照保險一推出，當時還不到30歲的李梅英就買了。「我希望當我需要這筆錢時，不必讓孩子去承擔花費，」她表示。

因為在可預期的未來，長照費用勢必水漲船高。以住宿式長照機構收費為例，雖會因機構類型與照護對象（失能或失智）而有所不同，但政府針對機構收費訂有「天花板」，最高不超過7萬元。

不過，日前在一場專家會議上，衛福部次長呂建德坦承，長照3.0正在研擬新的收費機制，未來可能依照「公費型」、「中階型」、「高端型」等不同服務類別，設定不同的費用區間，以引導市場朝多元化發展。收費上限中央以不干預為原則，交由地方政府決定。

簡言之，不再有天花板設限，未來住長照機構將依照需求，可能出現更高收費標準。

補助＋扣稅，長照3.0每年最高可省30萬

好消息是，政府已逐步擴大補助與稅務減免，幫助家庭減輕負擔。2023年起，政府提供每人每年12萬元的補助，明年上路的長照3.0擬再調高額度至每人每年18萬元。

此外，自2019年7月起，《所得稅法》也增訂「長期照顧特別扣除額」，只要納稅人、配偶或扶養親屬入住長照機構達90天以上，每人每年可定額扣除12萬元所得稅。

換句話說，明年開始透過政府補助與稅務優惠的搭配使用，每人每年最高可減輕約30萬元的支出壓力。

長照補貼不夠時，可利用商業保險補位

除此之外，還可運用商業保險，減輕長照財務壓力。南山人壽商品部副總游乃穎表示，市面上常見用來支應長照費用的保險類型，包含長照險、類長照險（特定傷病險）和失能扶助險3大類型，保險金給付方式則可分為一次性給付或分期給付。

游乃穎說，透過一次性的保險金給付，可以支應初期大筆開銷費用，例如居家環境的無障礙空間改造，含扶手、防滑、降低門檻、走入式浴缸、電動床等。分期給付，則適合用於未來照顧所需的其他花費。

由於愈來愈多人有失智照護的需求，游乃穎也建議，在規劃保障時，可結合有失智保障的商品，一旦發生，就有充裕的經濟後盾支應未來的長照負擔。

財務體檢：別讓長照成家庭經濟黑洞

事實上，根據壽險公會統計，截至2024年6月底的長照險投保率僅4.75%，並不算高。南山人壽商品行銷推廣部協理王德仁認為，因許多人對於未來可能需要的長照費用缺乏認知，或沒有考慮到通膨風險，低估了長照的財務衝擊。

民眾應盡早進行「長照財務體檢」，盤點現有的商業保險、家庭儲蓄、醫療預備金，並思考自己可能偏好的長照方式，無論是請人到府照顧或入住機構，都會影響未來的支出結構。

隨著台灣邁入高齡少子化社會，長照的挑戰愈來愈近，從現在開始盤點與規劃，絕對不嫌太早，也是讓自己與家人更安心、也更有選擇權的關鍵。

