為家產砍死親姊 法官裁定凶嫌羈押禁見

一名60歲的嫌犯疑似為了爭奪高齡母親家產，持刀攻擊親姊妹，造成大姊傷重身亡。（圖／東森新聞）





新北市三重區於於6日發生一起不幸的家庭悲劇，一名60歲的陳姓男子疑似為了爭奪高齡母親家產，持刀攻擊親姊妹，造成大姊傷重身亡。這起凶殺案，男子遭法官裁定羈押禁見。

新北市三重區一名男子，日前因為家產問題跟姊姊、妹妹發生激烈爭執，他情緒失控持刀猛砍姊姊，導致對方重傷身亡。

根據了解，陳嫌是一名繪畫師，平時與高齡90歲的母親、59歲的妻子住在一起，媽媽的日常起居多由他負責照料，61歲的大姊與55歲的妹妹則住在隔壁。

廣告 廣告

陳男在犯案後相當後悔，更一度表示自己不是故意要這樣對待親姊。儘管語氣中充滿懊悔，全案仍依傷害及殺人罪移送新北地檢署偵辦，男子遭法官裁定羈押禁見。

更多東森新聞報導

汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光

快訊／千萬信託獨漏他名字！三重男怒砍死胞姊 裁定收押禁見

新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定

