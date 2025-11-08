為家產砍死親姊 法官裁定凶嫌羈押禁見
新北市三重區於於6日發生一起不幸的家庭悲劇，一名60歲的陳姓男子疑似為了爭奪高齡母親家產，持刀攻擊親姊妹，造成大姊傷重身亡。這起凶殺案，男子遭法官裁定羈押禁見。
新北市三重區一名男子，日前因為家產問題跟姊姊、妹妹發生激烈爭執，他情緒失控持刀猛砍姊姊，導致對方重傷身亡。
根據了解，陳嫌是一名繪畫師，平時與高齡90歲的母親、59歲的妻子住在一起，媽媽的日常起居多由他負責照料，61歲的大姊與55歲的妹妹則住在隔壁。
陳男在犯案後相當後悔，更一度表示自己不是故意要這樣對待親姊。儘管語氣中充滿懊悔，全案仍依傷害及殺人罪移送新北地檢署偵辦，男子遭法官裁定羈押禁見。
更多東森新聞報導
汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光
快訊／千萬信託獨漏他名字！三重男怒砍死胞姊 裁定收押禁見
新北消防形象月曆出爐！ 白髮猛男退休前達成與長官當年約定
其他人也在看
疑家產糾紛釀1死2傷人倫慘劇！鄰居曝殺人嫌私下為人：看不出會犯案
新北市三重區60歲陳姓男子，疑因家產糾紛，拿刀砍家人，造成61歲姊姊傷重身亡、55歲妹妹及陳男勸架的妻子受傷；釀1死2傷人倫悲劇。附近鄰居透露，兇嫌陳男平常喜歡畫畫，目前似乎無業，一家平時沒什麼糾紛，也常來陪伴高齡90歲行動不便的老母親，看到鄰居也會打招呼，實在看不出來，會犯殺人案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
疑爭家產爆衝突 三重男子刺殺姊妹"一死兩傷慘劇"
社會中心／綜合報導新北市三重下午驚傳家庭悲劇！陳姓男子疑似因為千萬家產問題，與姊姊、妹妹大吵，情緒失控下，竟然持刀猛刺姊妹兩人。姊姊左胸中刀，搶救仍宣告不治。妹妹抵抗過程，雙手與右大腿多處被刺傷。妻子想攔阻丈夫，左手也受傷。男子隨即被逮捕，但他堅持要等律師來才肯接受警方訊問。民視 ・ 1 天前
疑千萬信託引手足殺機 凶嫌妻現身殯儀館相驗
新北市三重區一名陳姓男子，因為不滿自己長期照顧老母，但存放在銀行的一千萬信託受益人卻只有登記姊妹的名字，6日下午3姊弟發生爭執，陳姓男子一氣之下拿利器砍傷妹妹，也砍死姊姊。7日下午相驗，陳姓男子的妻子...華視 ・ 1 天前
三重 6旬男爭產砍姊妹 釀1死2傷
新北市三重區60歲陳姓男子6日下午2時許，疑不滿母親名下的1000萬元現金信託分配未列入他，與姊姊、妹妹爆發口角後情緒失控，竟持主廚刀砍向姊妹兩人。61歲姊胸口中刀、當場倒地，送醫不治；55歲妹妹則右大腿與雙手掌受傷送醫，所幸意識清楚。陳男的59歲妻子試圖勸阻也被波及，左手掌受傷。警方到場後，當場逮捕陳嫌，查扣染血凶刀，詢後將依《刑法》傷害及殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。中時新聞網 ・ 1 天前
新北三重男刺殺姊妹釀1死 法院裁准羈押禁見
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北三重區陳姓男子因財務糾紛，持刀刺殺姊妹；姊姊胸部中刀送醫不治，妹妹也被砍傷。新北地檢署昨晚依家暴殺人及殺人未遂罪嫌，聲請羈押禁見。新北地院今天裁准被告羈押禁見。中央社 ・ 9 小時前
「不倒騎士」公益單車環島隊抵達臺南 攜手推動篩檢守護健康
臺南市衛生局8日熱烈歡迎「不倒騎士 騎出生命」公益單車環島隊伍抵達臺南，活動由台灣抗癌協會主辦，號召全台癌友與公益騎士共同踏上環島之旅。活動自11月2日至11日舉行，由50位癌友與志工騎士挑戰全程1,100公里，用行動傳遞「勇敢抗癌、不倒精神」，展現生命的韌性與希望。今年衛生局特別與不倒騎士共騎竹溪水岸園區，象徵「健康同行、永不放棄」的精神，並預祝車隊環島旅程順利完成。透過這項活動，衛生局鼓勵癌友走出戶外，以運動強健體魄、重拾自信，也邀請社會大眾一同響應，攜手支持抗癌之路，讓健康與希望在城市間持續前行。衛生局陳淑娟主任秘書親臨現場表示定期健康檢查和規律運動是預防癌症的關鍵，台灣抗癌協會暨馬偕紀念醫院陳兆弘主任表示，癌友在治療後的復原階段至關重要，適度運動不僅能提升體能，更能改善心理狀態，帶來快樂與希望。協會副理事長何默真也表示，舉辦環台騎行的初衷，是希望癌友勇敢走出家門、擁抱人群，用運動延續生命、活出希望。衛生局呼籲，定期篩檢是守護健康的重要基石。目前政府提供大腸癌、乳癌、子宮頸癌、HPV檢測、口腔癌及肺癌等免費篩檢服務，明年（115年）將新增胃癌篩檢。早期發現與治療可顯著降低死亡風險台灣好新聞 ・ 12 小時前
郭富城升格三寶爸首開唱！突喊「我變了」吐60歲心聲
香港天王郭富城今（8日）起連2天於雄蛋開唱，30年沒回到高雄，郭富城一以〈EXIT〉揭開序幕，全場尖叫聲不斷，氣氛嗨炸。看著上萬歌迷支持，他感動問：「30年沒回來，我覺得你們都沒有變！那我有變嗎？」聽到粉絲大喊「沒有」，他嘴甜告白：「真的嗎？我覺得我有變，變得更想念大家，變得更愛你們，變得看到你們會更加感動。」鏡報 ・ 7 小時前
鳳飛飛故鄉！桃園花彩節登場 巨型帽子、熱氣球7大打卡區一次看
【緯來新聞網】由桃園市政府主辦的「2025花彩節」於11月1日（星期六）熱鬧登場，地點位於大溪月眉休緯來新聞網 ・ 14 小時前
台灣外交大突破！不只蕭美琴 蔡英文將赴柏林自由會議演說
重大外交突破看到副總統蕭美琴受邀到歐洲議會發表演說，也是我國史上首位現任副總統，到國外議會演講，她提到台灣之所以重要，因為國際體系的完整與全球的繁榮，有賴於一個強韌和自由的台灣。這番演說讓歐洲議會響起掌聲，不過中國對此表示強烈憤慨，向歐方提出嚴正交涉。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
女乘客飛機廁所內偷吸電子煙！檢方遭依干擾飛航罪起訴
桃園地檢署近日偵結一起航空器上違規使用電子煙案件，一名27歲鄭姓女子今年5月搭乘長榮航空班機時，在機上廁所偷吸電子煙被發現，檢方依違法使用干擾飛航器材罪嫌將她起訴並聲請簡易判決。中天新聞網 ・ 12 小時前
目睹夫砍死大小姑！婦人染血倒地崩潰「我該怎麼辦」 哀哭全場心碎
（記者張芸瑄／新北報導）新北市三重區三和路一處民宅，昨（6）日下午驚傳凶殺命案！一名60歲陳姓男子疑因家產問題 […]引新聞 ・ 1 天前
要普發1萬了！蔡阿嘎點名蘿拉「欠錢還錢」：不要再唬爛沒錢了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導普發1萬元開放登記後，全台熱議領錢話題，YouTuber蔡阿嘎昨（7）日在社群平台幽默分享他與ChatGPT的對話內容。蔡阿嘎也在留...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
彌勒皇教主遭檢舉成立「詛咒群」 內政部：若不法將偵辦
內政部宗教及禮制司近期接獲檢舉，新興宗教「宇宙彌勒皇教」，教主陳金龍成立秘密「詛咒群組」，要信徒以意念攻擊各國元首，甚至連黃仁勳，好萊塢巨星莎朗史東都被詛咒，檢舉信稱陳金龍是以宗教團體當擋箭牌，如果事件曝光，會影響台灣的國際形象，對此，內政部將會在12號錢查訪，如果發現涉及不法，就會交給司法機關偵辦。 #宇宙彌勒皇教#教主陳金龍#詛咒群組東森新聞影音 ・ 1 天前
慶祝首屆海巡節 賴清德：向藍色國土守護者致敬
今（8）日是海巡節，除了日前海巡署舉行海巡節慶祝表揚活動、邀請行政院長卓榮泰出席之外，賴清德總統今天也在臉書貼文，「向藍色國土的守護者致敬！」謝謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，敬祝所有海巡同仁：海巡節快樂，平安順航！中天新聞網 ・ 10 小時前
快訊／公車疑自撞施工告示 釀2幼童1女子受傷
快訊／公車疑自撞施工告示 釀2幼童1女子受傷EBC東森新聞 ・ 15 小時前
悼念共諜！？鄭麗文喊必須參加 痛批綠營扣帽子：威權幽靈籠罩台灣
國民黨主席鄭麗文今（8）日前往馬場町公園紀念遭槍決的共諜吳石等人，鄭麗文在致詞時強調自己必須參加，從活動海報到邀請函都見不到吳石兩字，活動也已舉辦三十多年，綠營側翼對她各種詆毀、扭曲、扣帽子，綠營政治人物跟媒體更全面圍剿她，有關指控完全扭曲、誤導活動的神聖莊嚴性。她也強調，在今日台灣更要堅定、大聲與真相站在一起，並稱「威權幽靈」再次籠罩於台灣之上。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
疑爭家產姊弟鬩牆 殺姊傷妹男羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 住在新北市三重區三和路1段的60歲陳姓男子，疑似因家庭糾紛為了爭家產，在住處和61歲姊姊、55歲妹妹等2人，爆發口角後疑因情緒失控，竟衝進廚房拿出主廚刀，朝姊妹兩人攻擊，造成姊姊死亡，陳男妻子與妹妹則分受不同輕重傷。陳男被逮後，已依傷害及殺人罪嫌，移送新北地檢署，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見，今（8）日獲准。 這...匯流新聞網 ・ 12 小時前
日職/西武獅對林安可有興趣 高層讚：很有吸引力的球員
中職統一7-ELEVEn獅隊強打林安可正式行使旅外自由球員權利，外傳日職球隊西武獅對他有興趣，西武球團本部長廣池浩司近日受訪時就分享自己對林安可的看法，稱讚他的打擊有一大特色。中天新聞網 ・ 16 小時前
鄭麗文秀邀請函駁追思共諜 卓冠廷揪細節：根本就是滿滿的統戰
國民黨主席鄭麗文今（8）日下午出席由統派團體舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於活動紀念的包括被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石，讓鄭麗文挨轟敵我不分，鄭麗文則出示邀請函稱，收到的邀請資訊並未提及吳石等人。不過，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷指出，邀請函內容滿滿統戰，更寫著「島內台獨政客」、「挑動敵意」、「製造恐懼」、「兩岸兵凶戰危」，還以為是中國國台辦的新聞稿。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
綠批鄭麗文祭共諜 他曝姚文智岳父曾做這事
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）受邀，參加台北市馬場町舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前