為家計志願留營 女士官竟偽造BMI資料

陸軍第269機步旅（雄獅部隊）1名28歲廖姓女士官，因年度體格指標值（BMI）超標不符留營標準，26歲林姓人事官協助變造體檢表、將紅字改為綠字，讓廖女順利取得志願留營資格，事後遭部隊發現移送偵辦，桃園地檢署依《陸海空軍刑法》之行使變造公文書罪嫌將2人起訴，2人於桃園地院開庭時均認罪。

桃園地院。(圖/中天新聞)

桃園地檢署調查，2人均為桃園市陸軍某部隊同僚關係，廖女於2023年度體檢BMI值超標，不符合留營標準。林姓人事官獲悉後於2024年3月28日下午15時許，在部隊以手寫紙條浮貼方式，將廖女個人年度體格分類檢查表「異常項目：BMI」欄位的複檢結果，更改為複檢合格的數據（BMI：25.26），將體檢表翻印後，把變造後的體格分類檢查表影本交還廖女。

廣告 廣告

廖女持不實體格分類檢查表影本向部隊人事科上級行使，順利取得志願留營3年的資格，但事後仍遭部隊發現有異，將全案移送桃園憲兵隊偵辦。桃園地檢署複訊時，廖、林2人均坦承犯行，檢方認為2人犯行足堪認定，依《陸海空軍刑法》之行使變造公文書罪嫌提起公訴。

非當事人，參加2024年三軍聯訓測考的第269旅官兵。(圖/軍聞社)

桃園地院審理時，法官訊問被告2人變造數據原因，廖女坦承因部隊要求先繳志願留營資料，明知自己體重過重不合格，為能申請繼續留營，將不合格體檢資料交給林姓人事官，請其幫忙上呈長官爭取繼續留營。

廖女表示，擔任士官月薪約5萬5000元左右，每月需繳2萬元償還父親代墊大學學費外，還需支付家中開銷，另有1弟、1妹就學中，因母親身體狀況不佳，只能趁休假回家照顧，若無法繼續留營就面臨退伍，她想幫助家計才希望能繼續留營。

林男則聲稱為配合長官要求繳交資料，若廖女體檢結果不合格將無法繼續留營，而單位主管希望留營的人數越多越好，針對BMI值不合格部分，看看是否能有更改條件，為免廖女因體檢不合格必須退伍，才會幫忙變造資料。其辯護人亦向法官求情，被告2人均深刻悔改，在部隊內部已受懲處，請法官考量2人沒有前科紀錄，盼能從輕量刑、給予緩刑機會。

廖、林也向法官表述，希望能以勞動服務或捐款方式獲得緩刑機會，請求法官給予自新機會，保證不會再犯。法官諭知辯論終結，將於日內宣判。

延伸閱讀

再提台灣問題！高市早苗：尊重《中日聯合聲明》 對台立場不變

何啟聖／高市早苗語氣軟了 北京卻更冷：文娛封殺揭示一場更深的中日裂縫

中日緊張！陸發警告渤海海域「執行軍事任務」、實彈射擊7天