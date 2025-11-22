為實現「性侵幻想」…美國2男組傭兵團想攻占海地離島 密謀「殺光男人、留女人小孩當性奴隸」
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導
我國友邦、加勒比海島國海地不僅國內面臨嚴重天災與幫派肆虐，現在更驚傳有外患欲伺機進攻，以殘暴手段掌控該國所屬島嶼。美國檢方在20日指出，兩名德州年輕男子密謀招募流浪人口組成武裝團體，意圖進攻海地的戈納夫島（Gonave），它們不但打算將島上所有男人殺光，更想將島上女人、孩童做為性奴隸，邪惡企圖令人髮指。
根據《美聯社》報導，21歲男子韋森柏格（Gavin Weisenburg）與20歲男子湯瑪斯（Tanner Thomas）在當地時間20日，因涉嫌在海外策劃謀殺、傷害或綁架他人被起訴，而兩人被捕的原因竟然是為實現「性侵幻想」而滲透海地首都太子港西北的戈納夫島，試圖在發動政變後以駭人手段統治當地。他們計畫將島上男性殺光，女性與孩童則變成他們的性奴隸。
根據聯邦調查局（FBI）、美國空軍特別調查辦公室與塞利納警局的聯合調查發現，兩人不但有周密計畫，更已開始付諸行動，從2024年8月至2025年7月期間，除了計劃購買帆船、武器裝備，以及招募華盛頓特區一帶的街友組成傭兵團外，更開始學習海地的克里奧語（Creole），作為初步了解海地的方式。
調查進一步發現，兩人還分頭學習軍事、指揮與航行等專業技能，其中韋森柏格參加北德州消防學院學習「指揮控制協議」，更遠赴泰國進行航行訓練；湯瑪斯則加入美國空軍學習軍事技能，甚至還調往位於馬里蘭州、距離白宮僅18公里的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），以便招募當地街友與其他潛在對象。
目前相關調查仍在持續進行中，一旦韋森柏格與湯瑪斯的海外策劃謀殺罪名成立，兩人最重將被判處終身監禁。另外，兩人也被控製作兒童色情相關物品，且試圖說服一名未成年人參與性行為；若兒童色情相關罪名成立，兩人將面臨15至30年的有期徒刑。
