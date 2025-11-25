為尋車而偷車遭逮 南港警二小時破案

圖說：發言人臺北市南港分局玉成派出所長蔡佾錩。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市南港分局日前獲報，稱其停放在路邊的機車遭竊，警方於獲報後2小時內火速尋獲失車。後續經循線追查，通知犯嫌到案說明，全案訊後依竊盜罪函送士林地檢署偵辦。

玉成派出所員警表示，民眾稱其停放在路邊的機車遭人竊走，員警獲報後立即調閱監視器追查，火速於2小時內發現該車遭棄置於內湖區一處馬路旁，警方立即派員至現場查處，並通知鑑識人員到場採證後，通知車主領回，車主見愛車完好無損歸來，對警方深表感謝。

車輛尋獲後，警方進一步調閱監視器追查竊嫌去向，發現竊嫌棄置車輛後步行至一旁改騎乘另一輛機車離去，經查發現車主即竊嫌，警方便通知其到案說明。竊嫌到案稱自己當日係為找尋自己的機車，為圖方便，見路旁一輛機車之鑰匙置於機車前置物箱，遂趁無人之際將車騎走，對於犯行坦承不諱，訊後依違反刑法竊盜罪函送士林地檢署偵辦。

南港分局長許城銘呼籲，民眾應嚴加提防個人財物，特別是汽機車熄火後，務必記得拔下並隨身攜帶鑰匙，多一分防範，就能有效避免成為竊嫌的下手目標。另竊取他人財物涉犯刑法《竊盜罪》，處五年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，民眾切勿心存僥以身試法，警方將持續查緝犯罪，全力打擊犯罪，以維護社會治安。